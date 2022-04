Irinel Columbeanu, întâlnire de gradul zero cu Mr. Pink. Cum a decurs vizita în America a fostului milionar de la Izvorani: „M-am tăvălit de râs”

In articol:

După despărțirea de Irinel Columbeanu, Monica Gabor s-a mutat în America, acolo unde l-a întâlnit pe Mr. Pink, bărbatul alături de care este și astăzi.

Însă, la scurt timp după ce a format un cuplu cu afaceristul chinez, Monica Gabor a fost vizitată peste mări și țări de fostul soț și fiica lor.

Atunci, spune Iri, a avut loc prima întâlnire dintre el și Mr. Pink.

Irinel Columbeanu, întâlnire cu zâmbet și scântei

În volumul al treilea al cărții pe care urmează să o lanseze, spune Irinel Columbeanu, va descrie pas cu pas cum a decurs prima întâlnire cu actualul fostei sale soții.

Totul s-a întâmplat în vara anului 2016, atunci când Mr. Pink a pregătit o întâlnire selectă pentru Irinel și Irinuca.

Masa în familie și între prieteni a decurs cum nu se putea mai bine, spune Irinel. Și asta pentru că a avut loc o situație pe cât de stânjenitoare, pe atât de amuzantă. E vorba despre o femeie care era iubită atunci și de amicul lui Mr. Pink, dar a jucat un rol important și în destrămarea cuplului format din Monicăi și Columbeanu.

„În vara lui 2016 m-am dus în America, împreună cu Irina. Mr. Pink m-a invitat la o masă, un restaurant destul de faimos în zona aceea. Acolo a venit și-un prieten bun de-al lui, care aflând că sunt din România, a fost bucuros să-mi spună că tocmai ce s-a întors din țară că are și el o iubită acolo. Aceasta era chiar Flore. Când americanul mi-a arătat poza, am căzut pe jos, apoi m-am tăvălit de râs scriind acest paragraf în cartea mea pe care o voi lansa la începutul lui iunie. I-am dat doar un sfat, să aibă grijă cu fetele din România, fără să-i spun că o cunoșteam”, a povestit Irinel Columbeanu, potrivit Impact.

Însă asta nu a fost prima și ultima întâlnire dintre cei doi. După discuția amuzantă din 2016, un an mai târziu a mai urmat o altă vizită în America.

La acel moment, Irinel Columbeanu spune că la masa întâlnirii glumele nu au mai existat. Mr. Pink a luat cuvântul și l-a pus la zid pe fostul afacerist, motivul discuției aprinse dintre cei doi fiind Irina.

Fata urma să se mute în America, doar că Irinel Columbeanu nu s-a arătat de acord cu această decizie, fapt ce a dus la o discuție deloc plăcută cu Mr. Pink. Însă, un an mai târziu, în 2018, Irina avea să se mute în America, alegerea fiind în totalitate a ei.

Ulterior, cei doi nu s-au mai văzut față în față, Irinel Columbeanu nu a mai fost chemat în vizită în America, însă el și afaceristul chinez au continuat să vorbească la telefon, de dragul Irinei.

„În 2017, Pink m-a certat, că de ce nu sunt de acord ca Irina să stea la ei. Am lăsat-o pe ea să aleagă, mi-am ascultat vocea interioară. În vara lui 2018 urma să plece în America și atunci m-am hotărât pe loc să o las să rămână acolo. Doar de două ori m-am întâlnit cu Mr. Pink, nu și după ce Irina s-a mutat acolo. De atunci, am mai vorbit doar la telefon. Am văzut unde stă doar vorbind cu Irina pe imagini. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat”, a mai spus fostul soț al Monicăi Gabor.