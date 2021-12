Irinel Columbeanu, invitație specială pentru fostele partenere! I-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Vor fi și secrete”

In articol:

Irinel Columbeanu își invită fostele iubite la lansarea cărții sale! Cunoscutul om de afaceri urmează să scoată pe piață viitoarea lui carte. Aceasta va conține detalii despre viața lui personală, inclusiv despre relațiile pe care le-a avut cu fostele partenere. Printre acestea se numără Romanița Iovan, Anna Lesko și Monica Gabor.

Declarații inedite ale afaceristului au fost făcute în cadrul unei emisiuni TV.

Evenimentul va avea loc în doar câteva zile, astfel că a pus deja la punct toate detaliile. Acesta nu a dat prea multe informații despre ce conține cartea lui, însă a mărturisit că vor fi multe secrete! Cartea este despre viața sa, dar și despre femeile care, la un moment dat, i-au fost alături. El a anunțat că mai urmează și o continuare prin alte volume. Pentru a evita orice conflicte înainte de a lansa această carte, Irinel Columbeanu a povestit că s-a asigurat că are aprobarea din partea unor persoane ce se regăsesc în carte.

„ Am întrebat multă lume dacă pot vorbi de ei sau de ele și am încercat să păstrez o atitudine decentă față de aceste persoanje. De altfel, câteva dintre ele vor fi prezente și la lansare. Eu așa am gândit lansarea, să invit și câteva dintre personajele cărții”, a precizat afaceristul in cadrul unei emisiuni TV. „ Vor fi și secrete. Secretele cele mai interesante sunt secretele sub lumina zilei”, a continuat Irinel.

Irinel Columbeanu si Monica Gabor [Sursa foto: Captură Video]

Irinel Columbeanu, despre cartea ce urmează să apară

Pentru a-și povesti anumite experiențe trăite, el va lansa curând cartea intitulată „Istoriile unui vehement – Ipocrația”. Evenimentul va avea loc luna aceasta, pe 15 decembrie 2021. Printre altele, el va relata cum a câștigat primii bani în vremea comunismului și pe ce i-a cheltuit. Conform spuselor lui, acest lucru a avut loc în vara anului 1971, într-o tabără internațională de copii.

„ Cu referire strictă numai la copilărie și adolescență, schimbarea netă de perspectivă petrecută în tabăra internațională de copii de pe malul Atlanticului, la Biarritz, în vara anului 1971. În tabără, noutatea a fost că, pentru prima dată am reușit să câștig primii mei bani, vânzând artizanat românesc pe drumul către plajă. După care, cu jumătate din bani, m-am dus prima dată la un bar și, după închidere, cu chelnerița și cu sora ei acasă, peste granița cu Spania și pentru prima dată (pentru mine) fără frontiere…’, a spus Irinel Columbeanu pentru FANATIK.