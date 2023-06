Irinel Columbeanu și fiica lui s-au revăzut după 5 ani! Fostul milionar abia și-a putut stăpâni emoțiile: "M-a impresionat"

In articol:

Irinel Columbeanu nu își mai văzuse fiica de 5 ani. Irinuca are acum 16 ani și locuiește în America, împreună cu mama ei și iubitul acesteia, Mr. Pink. Fostul milionar a mers de curând în Statele Unite pentru a se reîntâlni cu fetița sa, iar revederea lor a fost foarte emoționantă.

Irinel Columbeanu a dezvăluit că s-a regăsit cu fiica sa chiar în holul hotelului unde acesta s-a cazat. Bărbatul a fost impresionat de cât de mult a crescut Irina. Celebrul fost milionar i-a simțit lipsa fiicei sale, care s-a transformat într-o adolescentă superbă. Irinel Columbeanu a povestit că Irinuca este acum o fată foarte înaltă, dar și extrem de înțeleaptă.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a declarat Irinel Columbeanu pentru un post TV.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Instagram]

Irina și-a luat permisul de conducere la doar 16 ani

Irinel Columbeanu este foarte mândru de fiica sa, Irinuca. Fiica fostului milionar și a Monicăi Gabor a trecut cu brio de examenul de conducere și l-a plimbat deja pe tatăl său, aflat în vizită la ea, în America. Irinel Columbeanu a dezvăluit că fiica lui se descurcă foarte bine în trafic, dar fiind un tată grijuliu, acesta i-a oferit și câteva sfaturi adolescentei.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine” , a mai spus Irinel Columbeanu.

De asemenea, bărbatul i-a oferit și câteva sfaturi de viața fiicei sale, în vârstă de 16 ani. Irinel Columbeanu are mare încredere în potențialul fiicei sale, de care a fost foarte impresionat. Fostul milionar se mândrește cu adolescenta, care are o gândire foarte matură. Irinel a îndemnat-o pe fiica lui să facă întotdeauna ce crede că e mai bine pentru ea și să aibă încredere în presimțirile sale.

„Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna”, a mai declarat fostul milionar. Irinel Columbeanu și fiica lui, Irinuca [Sursa foto: Facebook]