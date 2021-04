Irinuca Columbeanu, cadou special pentru tatăl ei, chiar din SUA! Fostul afacerist a rămas uimit

In articol:

Irinel Columbeanu a primit un cadou special din partea fiicei sale, cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Fostul afacerist a rămas plăcut surprins de gestul făcut de fiica lui, care este plecată de mai bine de doi ani în Statele Unite ale Americii.

El a decis să împătășească acest moment special și cu prietenii lui virtuali, motiv pentru care a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram. În imagine se poate observa cadoul primit de la Irinuca, cât și o mică scrisoare scrisă chiar de fiica lui.

„Pentru tati, de la Irina! Te iubesc”, este mesajul care apare pe scrisoarea primită de Irinel Columbeanu. Fosul afacerist nu și-a mai văzut propria fiică de doi ani de zile, după ce a plecat în SUA alături de mama ei, Monica Gabor.

Cadoul primit de Irinel Columbeanu de la fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Irinel Columbeanu, motivul pentru care nu a vrut ca Irinuca să crească alături de Monica Gabor

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în urmă cu aproximativ 10 ani de zile. De atunci, viața cleor doi s-a schimbat radical.

Fostul afacerist din Izvorani a vorbit despre modul în care divorțul i-a schimbat sau nu viața, în special plecarea Irinucăi de lângă el.

Citeste si: Irinel Columbeanu, dezvăluiri inedite din timpul căsniciei cu fosta soție, Monica Gabor: „Visul ei a fost să ajungă la...”

„Divorțul nu m-a schimbat, m-a readus la cum eram înainte. Am fost liber și înainte, și în timpul căsniciei, și după. Egalitatea dintre bărbați și femei ar trebui manifestată în mod unitar. În clipa în care alegi să nu faci loc minciunii, lucrurile sunt automat simplificate. Persoanele nesincere nu se vor mai afla în viața mea. Am considerat că pot să îi ofer mai multă educație fiicei mele decât în mod opus. Consider că seturile mele de valori ar fi mai utile unui copil decât alte seturi de valori la care ar avea acces în alte circumstanțe”, a declarat Irinel Columbeanu, în cadrul unui interviu.