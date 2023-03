”Iris a simțit” Moartea lui Nosfe, presimțită de fiica sa. Cum s-a comportat minora în ziua în care regretatul artist și-a dat ultima suflare

In articol:

Nosfe s-a stins subit din viață în toamna anului trecut, lăsând în urma sa o mare de durere, mai ales în sufletul soției și al fiicei.

Cele două au trecut de la extaz la agonie într-o clipă, pe care nu credeau că o vor trăi niciodată, dar care le-a schimbat radical viața.

Iris a simțit că ceva rău se întâmplă cu tatăl ei

Deși nimeni nu se gândea la un astfel de scenariu negru, fiica regretatului artist a avut parcă o presimțire. Între Iris și Nosfe a fost mereu vorba de o legătură specială, mult peste cea de tată-fiică, iar asta a făcut-o pe minoră să simtă că ceva este în neregulă.

Mădălina Crețan spune că fiica sa, aflată la o prietenă în ziua tragediei, a repetat încontinuu că ea vrea acasă pentru că știe că tati nu e bine.

”Iris a simțit (nr. moartea lui Nosfe). Iris era la o prietenă de ale ei, am dus-o în dimineața în care s-a întâmplat. Și toată ziua aia, mi-a spus mămica fetei după, a zis că ea vrea să meargă acasă pentru că s-a întâmplat ceva cu tati”, a spus Mădălina Crețan, în podcast-ul lui Mihai Morar.

Astfel că, având acasă o fetiță matură, înțelegătoare și iubitoare, dar luând în calcul și iubirea din familia lor, văduva artistului a preferat să îi spună lui Iris adevărul.

A durut și doare, dar știe că orice altă versiune a poveștii lor de familie nu avea decât să o afecteze și mai rău pe Iris.

”Ce aș fi putut să îi spun: ne-a părăsit tati, a plecat cu altă femeie? Orice altă variantă pe care i-aș fi putut să o spun mi se pare aberantă și pentru că ea știa că tatăl meu a plecat la Doamne-Doamne, am vorbit mult pe acest subiect, pentru că în urmă cu un an ne-a murit motanul și i-am spus adevărul, nu i-am ascuns acest aspect. Consider că am luat decizia cea mai bună de a-i spune acest lucru. Am plâns împreună, am plâns eu și m-a consolat ea, am ales să împărțim și partea asta din viața noastră”, a mai adăugat soția lui Nosfe.

Moartea lui Nosfe, presimțită de fiica sa [Sursa foto: Facebook ]

În urma adevărului tragic pe care-l trăiesc cele două, Iris, deși are doar șapte ani, a ajuns să își impresioneze mama cu felul în care a înțeles viața, după moartea lui Nosfe.

Nu de mult, micuța i-a împărtășit Mădălinei ceea ce crede ea despre tot ce trăim și cum trăim pe această lume, făcându-și mama să înțeleagă că mereu este nevoie să fii copil și să asculți un copil.

”Eram cu Iris în mașină și mi-a zis așa: Mami, eu cred că viața asta este un vis. Și am întrebat-o ce fel de vis. A zis: Cred că este un vis uneori ok, uneori urât și uneori incredibil de frumos. Și mi se pare că realitatea este atunci când dormim, în rest, totul este un vis”, a concluzionat Mădălina Crețan prin spusele fiicei sale.