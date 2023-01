Iris nu se poate obișnui cu lipsa tatălui din viața ei. Cum și când i-a spus Mădălina Crețan că artistul a decedat: „I-am explicat că toți ajungem în același punct”

In articol:

Moartea subită a lui Nosfe a șocat întreaga țară, dar cele mai afectate au fost și sunt soția și fiica regretatului artist.

Povestea de iubire dintre Nosfe și Mădălina Crețan a adus-o pe lume pe Iris. Fetița care la sfârșitul anului 2022 și-a sărbătorit prima zi de naștere fără tatăl ei.

Citește și: Momente grele pentru Mădălina Crețan. Mesajul pe care soția lui Nosfe l-a postat pe rețelele de socializare: „Cu dorul vine și neputința”

Iris nu se poate obișnui cu lipsa tatălui din viața ei [Sursa foto: Instagram]

Iris îi duce dorul tatălui ei

Și tot ea este cea care, deși îi dă putere mamei sale să meargă mai departe, la rândul ei, încă nu se poate obișnui cu faptul că tatăl ei s-a ridicat la ceruri.

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Astfel că, de când Nosfe a decedat, Iris are parte de consiliere psihologică pentru a putea gestiona mai ușor perioada prin care trece.

Și tot cu ajutorul psihologului, Mădălina Crețan a reușit să îi și spună adevărul fiicei sale. Bruneta spune că Iris a aflat de moartea tatălui imediat după tragicul eveniment, nedorind să o crească în minciună, ci să o facă să înțeleagă că dispariția fizică există, dar sufletele lor și energia îi vor lega pe vecie.

Cu credință în Dumnezeu, fără frică de moarte și cu multă dragoste pentru Nosfe, așa a reușit Mădălina Crețan să își facă fiica să înțeleagă, pe cât îi permite mentalitatea

de copil, ceea ce s-a întâmplat cu tatăl ei.

Însă, niciun ajutor, fie cel oferit de psiholog, fie cel primit de la mama sa, nu o face pe Iris să își diminueze dorul pe care-l simte când se gândește la tatăl său, astfel că-și exprimă sentimentele cum știe și cum poate mai bine.

Citește și: "S-a dus și nu a mai ajuns, am auzit doar o bubuială" Mădălina Crețan povestește ce s-a întâmplat în seara în care a murit Nosfe. Ultimele cuvinte pe care rapperul a mai apucat să i le spună soției sale

Ultimul său gest fiind așezat pe hârtie, acolo unde și-a exprimat iubirea și lipsa părintelui din viața ei, care-i creează atâta suferință.

”Iris știe ce s-a întâmplat cu tatăl ei din primele zile. Imediat după înmormântare am vorbit cu ea și i-am explicat. Familia mea a fost crescută în spiritul credinței în Dumnezeu și automat lucru ăsta s-a perpetuat în educația pe care i-am dat-o. Iar expresia pe care am folosit-o în momentul în care i-am spus a fost că: Tati a plecat la Doamne-Doamne. I-am explicat mereu că așa cum există viața, există și moarte, că toți ajungem în același punct, că nu este un lucru de care să ne fie frică, că noi aici venim să trăim niște lucruri și că, mai devreme sau mai târziu, ne vom întoarce ”acasă”, și că legăturile care se creează între niște sufletele sunt mult mai puternice decât orice altceva, că nu se rup cu adevărat niciodată. În spiritul acesta am reușit să îi explic, evident cu limitările de care mă lovesc prin prisma vârstei și cu sfaturile și consultările cu psihologul… Dar cred, simt și sper că o să fie bine, pentru că e puternică, deșteaptă și primește ajutorul de care are nevoie. Îi este dor de tati zilnic și își exprimă acest sentiment cum știe și cum poate la vârsta asta”, a dezvăluit Mădălina Crețan, pe pagina sa de Instagram.