Irisha de la Survivor, dezvăluiri despre relația lungă pe care a avut-o cu milionarul moldovean. Gelozia a pus capăt poveștii de iubire EXCLUSIV

In articol:

Irisha, fosta ”faimoasă” de la Survivor România 2021, a vorbit deschis despre relația lungă pe care a avut-o cu un milionar de peste Prut. Fosta participantă de la ”Bravo, ai stil” a trăit o iubire ca-n filme alături de un bărbat, care este cu 14 ani mai mare decât ea.

La acea vreme, Irisha avea 18 ani, iar povestea de dragoste a durat opt ani.

Citeste si: Irisha răspunde acuzațiilor aduse de Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu. Fosta faimoasă de la Survivor a răbufnit

Irina Ceban a povestit, acum ceva timp, că iubitul ei de la acel timp devenise foarte posesiv, îi interzicea să poarte ținute sexy, să urce pe scenă și chiar a încercat să facă în așa fel încât tânăra să nu-și poată clădi o carieră. La ceva timp de la încheierea relației, Irisha a mărturisit detalii neștiute despre relația ei cu milionarul moldovean.

” Am avut o relatie de 8 ani. M-am despartit pentru ca nu-i placea ce fac, ma refer la cariera. Pe atunci eram studentă și isi dorea sa fiu decan sau profesoara, cu fuste până la genunchi. Nu e problemă de gelozie, în doze normale e chiar drăguță. Dacă nu e puțin gelos, mi se pare că nu îi pasă.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Irisha, prima reacție după ce Faimoșii au pierdut jocul de recompensă: ”Sunt alături de voi”

Nu a fost de la început atât de posesiv. După vreo doi ani au început să se schimbe lucrurile. Probabil a început să mă iubească, dar o iubire legată direct cu posesivitate. Nu ieșeam nici la club. Eu dacă nu veneam la 26 de ani în România, dacă veneam la 20 de ani eram… Dar asta nu e o scuză, trebuie să muncesc în continuare. (…) Am învățat și eu multe de la el, să fiu mai disciplinată”, a dezvăluit Irisha, în platoul WOWbiz.

Irisha[Sursa foto: Captură Video]

A pus detectivi pe urmele ei

”La un moment dat i-am spus că nu mai continuăm relația, atunci a pus detectivi pe urmele mele. Dacă eram la restaurant, simțeam că stă cineva cu ochii pe mine. În fața blocului, de fiecare dată ori era el, ori era altcineva, aveam mereu o mașină după mine... Mi-a fost teamă. Abia după doi ani am putut să-mi fac altă relație.

În Moldova, am fost la un show televizat, am stat o jumătate de an într-un platou. Eram 9 fete și 9 băieți... era despre cântat. O săptămână ne pregăteam, sâmbătă aveam show-ul. Acolo a început să simtă că nu-i place, nu se simțea în apele lui pentru că aveam parte de atenție, cântam în pantaloni scurți sau pe scenă.

Am vrut să mă angajez la radio, la televiziune... la probe era totul bine, după care apărea din senin un telefon și mi se spunea că nu se mai poate. Cu siguranță a fost mâna lui... M-a căutat și după ce am venit în România. Ultima oară m-a sunat acum câteva săptămâni. Îmi spune că mă așteaptă și pot să mă întorc când vreau. Dar nu mă mai întorc niciodată la el”, a povestit Irisha la un show de televiziune.