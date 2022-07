Irisha nu se mai satură de plimbări! Ce destinații va vizita vara aceasta? | EXCLUSIV

In articol:

Irisha este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin stilul vestimentar deosebit și carisma pe care o are. A cunoscut celebritatea în urma unor show-uri tv celebre la care a participat.

Irisha a reprezentat România la Milano

Acum este un model în ceea ce privește industria fashion, fiind mereu în pas cu moda.

Cu toții știu că Irisha iubește moda și muncește mult pentru a ține ștacheta sus. De curând, aceasta ne-a reprezentat țara în Italia, la un eveniment de fashion. Irisha ne-a povestit, într-un interviu exclusiv, cum a decurs totul, cum s-a simțit să fie singura româncă, între atâția străini pasionați de modă, dar și ce proiecte desfășoară în prezent.

Citeste si: Un rechin a fost văzut în apele Mării Negre, la Costinești! Românul care făcea scufundări a relatat experiența- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Ce am făcut frumos a fost faptul că am reprezentat România în Italia, la Milano, la un eveniment internațional de modă, fashion. Mi s-a părut extraordinar de tare oportunitatea și ocazia. Am fost cu drag, am reprezentat țara cu drag, cu mândria, o consider o realizare. Restul sunt proiecte într-adevăr, în devenire, pe care încă nu vreau să le divulg, să se întâmple și după aceea vorbesc despre ele, dar muncesc în foarte multe direcții în momentul de față.", a declarat Irisha.

Unde pleacă Irisha în vacanță?

Îi place să călătorească, să se plimbe, să se relaxeze și mai ales să se pozeze. Irisha și-a ales deja destinația în care va călători, dar mai are și altele în plan. Iată unde vrea să ajungă frumoasa brunetă, să facă plajă.

"Vara asta o să fie foarte plină. O să muncesc foarte foarte mult, dar dacă găsesc timp, aș vrea să merg în Marbella, vreau să merg mult prin Italia. Oricum, America, Mexic, Asia și celelalte continente e destul de călduț perioada asta, adică sunt 40+ grade, deci nu are sens să merg acolo. La sfârșit de iulie am vacanță în Grecia. Sunt hotărâtă, mereu am fost. Sunt cu planul la zi să zic așa, mi-l fac dianinte. Îmi fac și plan A și plan B și plan C. În caz că nu merge porimul, mă focusez pe al doilea, să evoluez în vreun fel.", a mărturisit Irisha, în cadrul interviului de pe canalul de YouTube WOWnews.