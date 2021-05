Irisha răspunde acuzațiilor aduse de Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu. Fosta faimoasă de la Survivor a răbufnit

In articol:

Irisha a răspuns acuzațiilor aduse de Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru! Fosta faimoasă de la Survivor România 2021 a răbufnit după ce Raluca ar fi spus în emisiune că Irisha i-ar fi mărturisit încă din aeroport (înainte de plecarea în competiție), că ea îl place pe Culiță Sterp din punct de vedere fizic.

Citeste si: Războinicul Sorin Pușcașu și-a cerut iubita în căsătorie în aeroport: “Vrei sa fii mama copiilor mei?”. Inelul l-a adus tocmai de pe plaja de la Survivor

Ei bine, Irisha a găsit pe internet fragmentul video în care Raluca le mărturisește coechipierilor ei acest lucru. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a ținut să spună și ea câteva lucruri.

Raluca: Mie mi-a spus de pe avion că-l place cel mai mult pe Culiță din competitie, acum nu stiu. Ea se referea fizic..

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Irisha: Țin să vă anunț cu astfel de discuție între mine și Raluca nu a avit loc, în avion am stat fiecare cu treaba ei. Eu după cum am mai spus într-un interviu, la check-in am rugat doamna să-mi facă, după posibilitate, două sau trei scaune libere la ieșirile de urgență pentru că sunt înaltă și mi-e greu pe un zbor foarte lung să stau înghesuită așa. Respectiv, eu cu Raluca pe avion nici n-am stat împreună, ca să avem timp să vorbim despre astfel de chestii. Așa că deduceți si voi ce considerati din tot acest...”

Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru[Sursa foto: Instagram]

Irisha, răspuns dur pentru Răzvan Botezatu

Irisha a continuat să vorbească și despre prietenul cel mai bun al Ralucăi Dumitru, mai exact Răzvan Botezatu. Fostul prezentator TV a declarat, în cadrul unui interviu, că Irisha ar fi implorat să se ducă în emisiunea pe care Răzvan și Raluca o prezentau acum mult timp.

Citeste si: Răzvan Botezatu sare în apărarea Ralucăi Dumitru, după ce faimoasa a fost jignită: ”Nimeni nu are voie să denigreze un om”

” Nu înțeleg de ce ea si prietenul ei incearca sa-mi denigreze mie imaginea, in conditiile in care eu chiar nu am nimic cu ei. Eu chiar spuneam cand e pe traseu ”Hai Raluca”..am si postat zilele trecute. E important sa aduca punct, in rest sunt alte discutii care pe mine nu ma privesc. Am vazut si un interviu in care prietenul ei cel mai bun spune cum ca eu i-ai fi rugat să vin la ei in emisiune. As fi rugat-o pe Raluca, in conditiile in care eu si Raluca nu am avut niciun contact pana la Survivor. Toate discutiile erau intre mine si Razvan”, a mai spus Irisha.