Irisha se confruntă cu probleme de sănătate în vacanță: „Am frisoane și tot pachetul”

In articol:

Irisha a plecta pentru câteva zile de relaxare într-o vacanță de lux, departe de agitatul București. Mai are doar o zi de stat și a întâmpinat probleme serioase. Vedeta Kanal D s-a plâns pe rețelele de socializare că nu se simte deloc bine, dar cu toate acestea vrea să profite la maxim de timpul rămăs în Dubai, unde se bucură

din plin de razele calde ale soarelui, nisipul fin și apa cristalină.

Irisha [Sursa foto: Instagram]

Irisha, probleme de sănătate în Dubai! Ce a pățit: „ Nu am mai putut să mănânc nimic, am frisoane și tot pachetul ăsta”

Tânăra este genul care este mereu în contact cu fanii de pe rețelele de socializare, cărora le povestește absolut totul legate de viața profesională, dar și de cea personală. Aceasta a postat încontinuu de pe plaja din Dubai și i-a bucurat pe internauți cu tot felul de ținute, dar și cu formele ei apetisante.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Citeste si: Irisha a recunoscut totul. Marius Crăciun i-a făcut avansuri și a reușit să o cucerească: "Ce frumos ți-ar sta la mine în casă"

Ei bine, în urmă cu doar o zi, Irisha a dezvpluit pe InstaStory că nu se simte deloc bine, căci a făcut o toxiinfecție alimentară și dezvoltat mai multe simptome supărătoare. Printre acestea se numără lipsa poftei de mâncare, frisoane și o stare generală de rău. În ciuda a toate acestea, vedeta și-a găsit forța de a se ridica din pat și a merge pe plajă, căci vrea sp profite din plin de ultimele momente rămase în Dubai.

Citeste si: EXCLUSIV Irisha și Marius Craciun, prima apariție împreună, după zvonul relației. Ce se întâmplă, de fapt, între ei?! „Mama îl place, atâta pot să zic”

„Este ora 2:18 aici și eu po să vă zic Bună dimineața, pentru că abia m-am ridicat din pat. Din păcate, am făcut o intoxicație de la mâncare, ieri după-amiază. Nu am mai putut să mănânc nimic, am frisoane și tot pachetul ăsta, mișto. O să risc să mă duc pe plajă, e ultima zi și vreau să profit. Oamenii care mă cunosc prea bine și-au dat seama ca e ceva în neregulă cu mine încă de ieri și m-au întrebat ce e cu mine”, a spus Irisha pe rețelele de socializare.