Irisha și Marius Crăciun, surprinși din nou împreună! Spuneau că nu formează un cuplu, însă tot mai des își petrec timpul unul în compania celuilalt

In articol:

Irisha a fost una dintre cele mai apreciate faimoase de la Survivor România 2021, iar Marius Crăciun unul dintre cei mai buni războinici, dat fiind și faptul că a ajuns aproape de marea finală a sezonului doi. Mai în glumă, mai în serios, internauții au observat, acum ceva timp, o apropiere între cântăreață și sportiv, fapt care nu le-a displăcut deloc celor doi foști concurenți Survivor.

Ba mai mult decât atât, Irisha și Marius au început să petreacă tot mai mult timp împreună.

Citeste si: EXCLUSIV Sebastian Chitoșcă a dezvăluit motivul pentru care nu mai joacă fotbal: ”Oamenii mă judecă”. Ce legătură are fratele său?!

”Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume. Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig. Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine. Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a povestit fostul Războinic la Ștafeta Mixtă.

Citeste si: EXCLUSIV Prietenia dintre Sebastian Chitoșcă și Zanni a luat sfârșit?! Fostul fotbalist, dezvăluiri picante: ”E clar că nu ne putem...”

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ei bine, la scurt timp, Irisha spunea pe contul ei de Instagram, despre Marius Crăciun, faptul că: ” Marius este un băiat mișto, cu o educație foarte frumoasă, felicitări părinților și cu un potențial imens. Eu cred că văd dincolo de personalitate. Te pup, Marius”. Așa au început cei doi să petreacă timp împreună.

Irisha [Sursa foto: Instagram]

Irisha și Marius Crăciun, surprinși împreună

Miercuri după-amiază, Irisha și Marius Crăciun se pare că au ieșit împreună, căci fosta faimoasă de la Survivor a ținut să posteze, pe contul ei de Instagram, o fotografie cu ei doi.

La scurt timp, și Marius a repostat, pe contul lui, video-ul cu Irisha. Se pare că fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” și sportivul se înțeleg de minune, însă susținătorii lor așteaptă ceva mai mult decât o amiciție.

Irisha si Marius[Sursa foto: Instagram]