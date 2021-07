Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, a dat din casă! Fostul soț al vedetei locuiește din nou cu ele?! „Tati a dormit cu mami”

Oana Roman și Isabela [Sursa foto: Instagram] 15:23, iul 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți aproape 7 ani, iar în urmă cu câteva luni cei doi au ales să divorțeze. Au continuat să se vadă și să vorbească de dragul Isabelei, pentru ca cea mică să nu simtă despărțirea părinților și să se bucure de mami și tati în egală măsură.

Se pare că flacăra pasiunii s-a reaprins din nou, iar de câteva săptămâni cei doi au revenit la sentimente mai bune și au devenit mult mai apropiați. Primele semne de împăcare au fost după ce Marius Elisei i-a cumpărat un telefon mobil fostei soții, mai apoi aceasta a postat o fotografie în care se ține în brațe cu fostul partener de viață, iar totul a fost clar după escapada romantică de la mare. Acum, Isabela face dezvăluiri incredibile despre părinții ei. S-au mutat din nou Oana Roman și Marius Elisei împreună?!

Oana Roman, Marius Elisei și Isabela [Sursa foto: Instagram]

Isabela, dezvăluiri incredibile după împăcarea părinților ei. Locuiesc iar sub același acoperiș?!

Așa cum a obișnuit, Oana Roman obișnuiește să-și țină comunitatea la curent cu tot ceea ce face prin intermediul rețelelor de socializare. Ei bine, aceasta a anunțat pe Instagram că s-a întors din Franța și că totul a decurs cu bine.

„Ne-am întors aseară din Franța. Am ajuns la pe la 01:00 noaptea. Ne-am culcat la 02:00. Azi dimineață ne-am trezit, am desfăcut bagajele, am făcut alte bagaje și am plecat din nou la drum. Mergem la mare, pentru că avem filmări pentru emisiunea Mămici de Pitici, cu Lipici, deci mergem la treabă. Avem filmări și astăzi și mâine și uite așa suntem mereu pe drumuri și ce credeți, e și mare aglomerație”, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Anunțul ei a fost întrerupt de Isabela care a făcut o dezvăluire care i-a bucurat pe fanii cuplului.

Se pare că fiica lui Petre Roman și Marius Elisei au dormit împreună, dovada că acesta le-a așteptat la fostul domiciliu. Așa că internauții nu au putut să nu se întrebe dacă nu cumva cei trei locuiesc din nou sub același acoperis.

„Aseară am chirăit ca să pot să-l trezesc pe tati de lângă mami ca să doarmă cu mine, că mi-a promis. Și a adormit lângă tine și după aia am chirăit ca să vină lângă mine”, a spus fiica Oanei Roman la InstaStory.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]