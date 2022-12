Isabela Onoriu reacționează, după ce Daniel Onoriu a acuzat-o că vrea să pună mâna pe banii lui: „Eu am muncit în anii aceștia, în timp ce el stătea pe canapea”

In articol:

Deși au trecut împreună prin multe greutăți, după o căsnicie de aproape 6 ani, cei doi parteneri au decis să-și spună ”Adio”, însă se pare că, pilotul de curse și fosta soție nu ajung la o înțelegere sub nicio formă, fostul sportiv acuzând-o pe tânăra că, de fapt, a plănuit încă de la început să pună mâna pe banii lui: „Cum să îi dau eu jumătate dacă ea nu a venit cu niciun ban, nici nu i-am cunoscut părinții. Eu am bani, eu sunt înstărit, sunt cineva. Conform legii, după 5 ani, trebuie să îi dai jumătate partenerului și ea a divorțat după 5 ani și jumătate. A așteptat câteva luni și a cerut divorțul. A stat cu mine să-mi ia banii. M-a vândut pentru un distrus. Și-a vândut bărbatul ei șmecher, dulce, cu cașcaval, cu multe calități pentru un nimeni ”, a declarat Daniel Onoriu, pentru Cancan.ro.

Ei bine, însă, la scurt timp după declarațiile lui Daniel Onoriu, Isabela a răbufnit și a explicat concret cum este situația. Tânăra susține că nu i-a cerut niciun ban fostului partener de viață, ci doar să accepte să facă partajul, așa cum i se pare corect, deoarece a muncit în toți anii de căsnicie, ocupându-se de afacerile familiei.

”Eu nu i-am cerut lui absolut niciun ban. Vreau să clarific chestia asta. Nu a fost discuție de bani ca să iasă din arest. Eu i-am cerut partajul, lucru care mi se pare absolut normal și firesc pentru că eu am muncit în anii aceștia, în timp ce el stătea pe canapea și se uita la filme și se juca jocuri acasă, eu eram pe șantier cu muncitorii. Eu nu am stat și am dormit. Nu i-am cerut absolut nicio sumă de bani. Eu am medierea făcută, acolo spune clar avocatul, și implicit eu prin avocat, vreau doar partajul, atât. Nu am cerut ''vreau atât ca să ieși din arest''. Doamne ferește, niciodată nu aș face așa, nu sunt omul care șantajează sau care vrea să obțină ceva prin diverse modalități. Nu eu l-am pus să se autodenunțe sau să încalce un ordin. Nu eu. El singur s-a autodenunțat, a sunat la poliție din fața blocului meu, că dacă nu-l arestează, el nu pleacă.”, a declarat Isabela Onoriu, pentru un post TV.

Daniel și Isabela Onoriu [Sursa foto: Facebook]

Daniel Onoriu încearcă în continuare să ia legătura cu Isabela

De asemenea, Isabela Onoriu a mai spus că, deși nu mai are voie legal să o contacteze, Daniel continuă prin diferite mijloace să ia legătura cu ea, motiv pentru care tânăra va încerca să ia toate măsurile legale pentru a-l opri pe fostul soț.

”El neavând voie să mai ia legătura cu mine sau să spună diverse chestii, voi lua şi eu măsurile legale. El în continuare îmi trimite mesaje, mă sună, lucru interzis de judecător, dar încerc să iau toate măsurile legale ca să îl opresc din denigrarea asta pe care o face el.”, a mai spus Isabela.