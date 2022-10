Isabela Onoriu se teme pentru viața sa: „Primesc zilnic tot felul de amenințări cu moartea”! A obținut un ordin de restricție pe numele lui Daniel Onoriu. Prima reacție a pilotului

In articol:

Isabela și Daniel Onoriu au ajuns în pragul divorțului, după o căsnicie care a durat 6 ani. Acum, însă, situația dintre cei doi foști a degenerat și tânăra susține că a ajuns să se teamă pentru viața sa, din cauza amenințărilor zilnice pe care le primește de la fostul ei partener de viață.

Femeie a făcut și primele declarații despre situația dintre ea și Daniel Onoriu, spunând că totul a pornit de la o postare jignitoare la adresa sa, pe care pilotul de curse a făcut-o pe pagina personală de Instagram, urmând apoi mai multe amenințări.

În acest sens, Isabela a mers la Secția 2 de poliție pentru a obține un ordin de restricție pe numele sportivului, reușind astfel să ajungă în posesia documentului. De asemenea, tânăra a mai precizat că săptămâna viitoare cazul va ajunge și în instanță, pentru ca judecătorii să stabilească dacă ordinul de restricție se va prelungi sau nu.

Citeste si: Daniel Onoriu nu o mai ține ascunsă pe actuala iubită! Cum arată și cine este, de fapt, misterioasa femeie: „Să-mi spuneți părerea voastră sinceră despre viitoarea mea soție”

„În urma acestei postări, am decis să merg la Secția 2 de Poliție, pentru că simt că viața mea este pusă în pericol. Primesc zilnic tot felul de amenințări cu moartea din partea actualului meu soț. Mă tem foarte mult pentru viața mea și nu pot lăsa lucrurile așa. S-a dispus în urma audierii mele(...) un ordin de restricție de protecție, provizoriu. Se va ajunge săptămâna viitoare în instanță, iar judecătorii vor decide cât se va prelungi acest ordin, pentru că nu pot trăi în fiecare zi sub semnul amenințărilor cu moartea. Deci chiar nu mai pot.(...) Îi vor pune brățară de monitorizare. Eu voi fi monitorizată în permanență, el la fel. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de mine. ”, a declarat Isabela Onoriu, pentru un post TV.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

„Am vrut să terminăm într-un mod civilizat”

Totodată, Isabela a mai spus că și-a dorit o separare civilizată, fără scandal și fără ca aceasta despărțire să fie mediatizată, însă din nefericire, nu s-a putut, motiv pentru care tânăra a ajuns la disperare din cauza situației pe care o traversează în prezent.

„Am vrut să terminăm într-un mod civilizat, nu i-am dat curs la absolut nimic. M-am întâlnit cu el în acel hipermarket, eu chiar puteam să-l salut. Era cu actuala iubită. Nu sunt genul de persoană care să fie târâtă în mocirlă sau care să târăsc în mocirlă, da nu mai pot suporta așa ceva.”, a mai spus Isabela.

Prima reacție a lui Daniel Onoriu

Imediat după ce a aflat că Isabela a obținut un ordin de restricție provizoriu pe numele său, Daniel Onoriu a venit și cu primele declarații, explicând că nu a amenințat-o niciodată pe încă soția sa, ci doar i-a adresat câteva înjurături.

Citeste si: Daniel Onoriu, imagine alături de Izabela, femeia căreia i-a cerut divorțul. Cum s-au fotografiat cei doi încă soți

Mai mult decât atât, pilotul de curse susține că nici prin cap nu i-ar trece să o lovească sau să recurgă la alte gesturi violente față de tânără, căci nu este genul de persoană care ar face așa ceva.

„ Niciodată în viața mea (n.r. nu am amenințat-o), doar am înjurat-o și atât.(...) Eu nu pot să bat o femei, nu pot să bat un copil, că sunt vai de mama mea, am stat 55 de zile în comă. Ea m-a abandonat ca pe un câine. E normal așa ceva?”, a declarat Daniel Onoriu, pentru un post TV.