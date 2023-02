Isabela Onoriu vorbește despre căsătorie, în plin scandal de divorț! Primele declarații despre bărbatul cu care și-a refăcut viața, după despărțirea de Daniel Onoriu: "Ne iubim și asta este perfect!"

In articol:

Între Isabela și Daniel Onoriu nu mai există cale de împăcare. Cei doi au decis să pună capăt mariajului și să meargă pe drumuri separate.

Deși divorțul nu a fost încă oficializat, șatena a anunțat deja că este într-o nouă relație, iar acum pare mai fericită ca oricând. Iată ce declarații a făcut despre bărbatul lângă care și-a găsit liniștea!

Isabela Onoriu radiază în brațele noului iubit: "Dacă ne înțelegem, în viitor ne și căsătorim"

După despărțirea de Daniel Onoriu, Isabela Onoriu a decis să meargă mai departe și să ofere o nouă șansă iubirii. Șatena a intrat într-o nouă relație, iar acum totul pare să meargă ca pe roate în viața ei. Ba mai mult, nu exclude posibilitatea de a îmbrăca din nou rochia de mireasă, în viitorul apropiat: "Suntem foarte bine amândoi. Acum suntem la munte puțin, la aer curat, câteva zile, iar peste o lună urmează să plecăm în vacanță. Nu știu unde mai exact o să mergem pentru că este surpriză de la iubitul meu. Suntem foarte bine unul cu altul, ne iubim și asta este perfect, așa cum suntem. Momentan încă nu ne-am gândit la o căsătorie, dar nu este exclus, dacă ne înțelegem în viitor să ne și căsătorim. De ce nu?", a declarat Isabela Onoriu, pentru click.ro.

Daniel Onoriu a reacționat dur, după ce a aflat că Isabela și-a refăcut viața

Faptul că Isabela Onoriu a intrat într-o nouă relație a ajuns și la urechile fostului ei partener. Daniel Onoriu a avut o reacție tranșantă și i-a adresat cuvinte dure celei care i-a fost soție ani buni: "Îi mulțumesc din inimă lui Dumnezeu că mi-a arătat cine e ea. Femeia în care am avut cea mai mare încredere, pe care am plimbat-o, am răsfățat-o, i-am luat o mașină de 40.000 de euro, am băgat-o în familia mea, ea s-a vândut unui străin pentru că el i-a plătit chiria, i-a dat trei haine și o mașină împrumut. Eu nu am considerat-o jucărie sexuală, așa cum cred că o consideră bărbatul cu care e acum. În cei 6 ani în care a stat cu bine n-a postat niciodată o poză în care să-și arate fundul, iar acum de când s-a postat cu băiatul ăsta a pus numai poze dezbrăcată.

Asta înseamnă că e o femeie ușoară, că nu e nimic serios între ei, iar băiatul ăsta o să o arunce. A pierdut viață de familie, viață de femeie respectată, a ajuns săraca viață de femeie de club disperată ca să trăiască. Ea nu a muncit niciodată în viața ei! Ea nu a avut suflet și și-a băgat soțul la pușcărie, care a stat în comă atâta timp, e un om fals. 55 de zile am fost vai de mama mea, iar ea în loc să mă îngrijească s-a dus în cluburi și excursii.", a spus Daniel Onoriu, pentru spynews.ro.

