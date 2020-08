Ispita Nicoleta C. Dragne[Sursa foto: Instagram]

”Când vorbești prea mult pe Instagram, ajungi la spital!”

Așa a început nașterea Nicoletei! Frumoasa ispită din emisiunea de dating tocmai a adus pe lume un bebeluș sănătos tun, cu zâmbetul pe buze! Proaspăta mămică și-a ținut urmăritorii la curent, postând mici ”vloguri” pe InstaStory, iar în toate videoclipurile, Nicoleta glumește și radiează de fericire.

Aceasta a povestit cum, înainte de naștere, a decis să vină la spital doar pentru a proba rochiile de pacienți. Bineînțeles, aceasta a fost doar o glumă, Nicoleta spunând ulterior că bebe s-a grăbit să vină pe lume.

”Nu de asta sunt la spital, mi-au spus fetele de aici că au niste rochite frumoase si am vrut să le probez - Sunt aici pentru că bebe nu mai are răbdare.”, a povestit aceasta pe pagina ei de socializare.

Burtica Nicoletei, cu câteva zile înainte să nască[Sursa foto: Instagram]

Ispita Nicoleta a povestit experiența de a naște

Nicoleta a postat și după ce a născut, punându-și urmăritorii la curent. Ispita arată excelent, se simte bine, radia de fericire și a povestit, mai în glumă, mai în serios, crudul adevăr despre ce înseamnă să fii mamă: porți în pântece timp de 9 luni un bebeluș, te chinui la naștere, și după cel mic seamănă leit cu tatăl.

”Bebe este foarte bine, are perfuzie pentru că are glicemia scazuta, de aceea nu este aici cu mine. Este sanatos, este foarte mare, aveam 35 de saptamani si o zi (n.r.- în ziua nașterii) , iar bebe arata ca un bebelus de 39 de saptamani, are 3 kilograme 170 și 51 de centrimetrii. Este foarte mare pentru un bebe nascut la 35 de saptamani (...) Nu seamana cu mine, este leit taca-su . Ne rupem spatele si... ei seamana cu tații. (...) Am nascut in maximum 10 minute, pentru că am nascut natural. Nu am avut treaba!”, au fost cuvintele Nicoletei, spuse într-un scurt ”vlog” pe InstaStory.

Astfel, aflăm că toate au decurs extrem de bine și frumoasa ispită este acum o mămică de băiat!

Prima imagine cu micuțul V[Sursa foto: Instagram]