Ispita Irina Stroia a învins cancerul pentru a doua oară. Cum a reușit să treacă peste boală?

Irina Stroia [Sursa foto: Captură tv] 12:16, iun 15, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Irina Stroia a ales să vorbească public despre o perioadă dificilă din viața ei, în care a trecut prin momente de cumpănă, dar din care a ieșit învingătoare. Tânăra blondă a avut tăria de a povesti experiența ei cu boala necruțătoare și a oferit câteva declarații în acest sens.

Ce i-au spus medicii frumoasei blonde?

Opiniile medicilor au fost împărțite în ceea ce o privește, a povestit Irina în cadrul unei emisiuni TV. Ea a mărturisit faptul că a cerut mai multe păreri în tot acest timp în care s-a confruntat cu boala și au existat și medici care nu i-au dat nicio șansă, fară tratamentul prin chimioterapie: "Am schimbat toți medicii, am vrut să plec la Cluj, dar era destul de complicat, am zis hai să mai dau o șansă unei alte clinici din București, am ajuns la un doctor care mi-a zis că nu mai am nicio șansă și trebuie să fac chimioterapie(...)", a povestit Irina. Cu toate acestea, cunoscuta blondă nu și-a pierdut speranța și a crezut în continuare că există șanse de recuperare: "Într-un final am dat de un medic care nu e român și mi-a zis că în urma unei biopsii e ok”.

Irina Stroia[Sursa foto: Captură Instagram]

Care a fost tratamentul care a scăpat-o de boala necruțătoare?

Frumoasa ispită a menționat că nu a urmat niciun tratatment în ultimele luni pentru a se vindeca, ci doar a renunțat la produsele pe bază animală: ”Nu mi-a dat niciun tratament, am renunțat de tot la produse pe bază animală. Nu am luat niciun tratament, somn și atitudine pozitivă”, a mai spus Irina în cadrul aceleiași emisiuni TV.

De asemenea, ea a menționat că sfatul de a renunța la carne l-a primit și de la fostul ei coleg de emisiune, Andi Constantin, care este cunoscut în mediul online pentru stilul de viață sănătos pe care îl are și pentru faptul că reușește zi de

zi să mănânce doar produse vegane.