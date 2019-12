Istoria traditiilor funerare

Istoria traditiilor si ritualurilor funerare indica faptul ca acestea au fost o parte importanta a modului in care comunitatile si indivizii si-au manifestat de mii de ani durerea fata de cei decedati.

Drept urmare, astfel de ritualuri sunt extrem de personale si extrem de diverse – difera nu doar de la o cultura la alta, ci si de-a lungul timpului. Diferite comunitati din diferite contexte au gasit modalitati unice de organizare a ritualurilor funerare care raspund valorilor si credintelor lor sociale specifice, precum si spatiilor geografice in care au avut loc aceste traditii. Daca astazi exista firme specializate care ofera servicii funerare Bucuresti sau orice alt oras din tara, se pare ca si in urma cu mii de ani oamenii dadeau mare importanta acestor obiceiuri funerare.

Inca din cele mai vechi timpuri, incepand cu cele mai cunoscute incercari de mumificare din Egipt, in jurul anului 3400 i. Hr, si pana la prima sarbatoare a Zilei Mortii de catre azteci in anul 1500 i. Hr., putem vedea ca practicile funerare sunt incredibil de diverse si unice intre culturi.

Funeraliile omului de Neanderthal

In Pestera Shanidar din Irak, au fost descoperite morminte datand de acum 60.000 de ani, care ar arata ca in acele vremuri trupurile celor decedati erau acoperite cu flori. Teoria este inca dezbatuta de specialisti, chiar daca aceste morminte au fost descoperite in anii 1960. Din noua schelete neandertaliene gasite, un mormant continea resturi de flori – ceea ce i-a facut pe cercetatori sa creada ca este o dovada a ritualului mortuar.

Mormantul „Doamnei Rosii din Paviland”

Descoperit in adancurile unei pesteri din Tara Galilor de Sud, scheletul „Doamnei Rosii din Paviland” a fost dezgropat in anul 1823. Este vorba despre un schelet vopsit in rosu, drapat cu coliere si inconjurat de fildes. Desi, initial s-a crezut ca ar fi scheletul unei prostituate sau vrajitoare, studiile au aratat ca era vorba despre un barbat care ar fi trait acum 26.000 de ani. Aceasta a fost descoperirea celei mai vechi inmormantari ceremoniale descoperite in Europa de Vest.

Urne pentru depozitarea cenusii

Exista aproximativ 700 de urne de inmormantare descoperite in zonele culturii Yangshao (5000 - 3000 i.Hr.), din China. Acestea sunt in peste 50 de forme. Aceste urne depozitau ramasitele corpurilor care fusesera arse dupa deces. Urnele de inmormantare au fost utilizate in principal pentru copii, dar si sporadic pentru adulti.

Primele incercari de a mumifica cadavrele in Egipt

Imbalsamarea a fost o practica funerara specifica vechilor egipteni. Mumificarea a devenit o parte integranta a ritualurilor funerare incepand inca din a doua dinastie egipteana (aproximativ anul 3400 i. Hr.)

In timpul dinastiei Shang (1523 i. Hr.), in China, a inceput traditia Inchinarii Stramosilor. Cei care au trait in timpul dinastiei Shang, de asemenea, credeau ca stramosii lor – parintii si bunicii lor - au devenit precum zeii, atunci cand au murit si ca stramosii voiau sa fie venerati, de asemenea, ca niste zei. Fiecare familie se inchina propriilor stramosi. Ritualurile inchinarii stramosilor constau cel mai frecvent in ofrande aduse celor decedati pentru a le asigura bunastarea in viata de apoi.