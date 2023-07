„Iubesc” Dana Roba, răsfățată cu un buchet imens de trandafiri roșii! Cine este persoana misterioasă care i-a oferit cadoul superb

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate până a ajuns în comă. Au trecut aproape două luni de la incidentul nefericit, iar bruneta se reface încet, încet.

Cine este persoana misterioasă care i-a dăruit Danei Roba flori

Recent, aceasta a postat o poză pe internet care i-a făcut curioși pe fanii ei. Iată despre ce este vorba!

Dana Roba a trecut prin momente grele după ce cel care i-a fost alături ani la rând a desfigurat-o pe viață. Make-up artistul este în continuare în proces de recuperare, chiar dacă de câteva zile și-a reluat activitatea. Vedeta a postat în urmă cu câteva momente o fotografie în care apare alături de un super buchet de trandafiri, însă nu a dezvăluit de la cine i-a primit. Aceasta a spus la un moment dat, în cadrul unui live, că nu exclude varianta de a-și reface viața și de a se recăsători. Chiar dacă mulți s-ar gândi că Dana a primit florile de la vreun pretendent, a dat de înțeles că este de la una dintre clientele sale, pentru că nu este prima dată când femeia primește flori de la ele, în semn de recunoștință și apreciere.

Imaginea a fost, bineînțeles, însoțită și de un mesaj.

„Oamenii care mă iubesc știu că iubesc trandafirii roșii.”, a fost mesajul postat de Dana Roba pe Instagram.

Dana Roba s-a întors în salonul ei de make-up

Dana Roba s-a întors la meseria care a consacrat-o, la scurt timp după ce medicii i-au scos bandajele de la mâini.

Aceasta a dezvăluit și care este prețul pe care îl ia pentru un machiaj și a specificat că lucrează 100% legal. Bruneta a avut și o oarecare dezamăgire atunci când s-a întors la muncă, pentru că multe dintre clientele vechi nu au mai venit la ea din cauza aspectului fizic și a cicatricilor pe care le are.

„Este o perioada aglomerată cu mirese multe, dar mă bucur mult că pot să muncesc. 400 lei iau pentru un machiaj normal și 700 lei pe un machiaj de mireasă și fac și păr. Totul este legal, le dau clientelor mele bon fiscal, tot. Lucrez de dimineața de la 5.30 până la 19.00. Am în jur de cinci, șase cliente pe zi și vreau ca fiecare dintre ele să fie mulțumită de mine.(...) Am și multe fete noi care își doresc să le machiez eu. Am avut și cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă. Asta este, fiecare alege ce face cu banii lui.”, a mărturisit Dana Roba pentru fanatik.ro.