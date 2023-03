Georgiana Lobonț se mută din România, după scandalul divorțului? Fanilor nu le-a venit să creadă că poate fi adevărat: „Iubim orașul ăsta”

In articol:

Georgiana Lobonț se află deja de două zile în Spania pentru a onora mai multe evenimentele la care a fost invitată să cânte alături de formația sa. Călătoria, care durează circa o săptămână, nu a fost lipită de peripeții, însă artista a reușit de fiecare dată să-și mențină zâmbetul pe buze.

În prima seară a fost prezentă în Zaragoza, acolo unde a cântat pentru românii de peste hotare, iar a doua zi s-a putut plimba în voie pe străzile orașului alături de formația și de soțul său. În timp ce se îndreptau spre un restaurant pentru a lua masa, Georgiana Lobonț le-a făcut fanilor săi o serie de dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta.

Mai exact, Georgiana Lobonț le-a împărtășit fanilor săi că unul dintre visurile sale este să locuiască în Zaragoza alături de familia sa și că orașul este, cu adevărat, unul foarte special pentru ea. Artista apreciază acest loc la superlativ și revine de fiecare dată cu drag atunci când este invitată la cântări, fiind de părere că românii de acolo sunt mult mai calzi, deschiși și relaxați decât românii care locuiesc în țara mamă.

„Iubesc Zaragoza. M-aș muta în Spania. Iubim orașul ăsta și sunteți norocoși cei care locuiți aici. E un oraș super fain și oamenii super calzi și calmi, și relaxați, și mi-ar plăcea și mie să fie și românii în România așa, că românii din Spania cred că și ei sunt așa.”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Georgiana Lobonț și-a uitata genata cu actele într-un restaurant din Zaragoza

Cu numai câteva ore în urmă, Georgiana Lobonț și-a anunțat fanii din mediul online că și-a uitat geanta în restaurantul în care a luat masa alături de soțul și formația sa. Chiar dacă nu avea o sumă importantă de bani, artista își dorea să recupereze poșeta pentru că acolo avea acte importante.

„Am ajuns la acest restaurant frumos. Eu am făcut-o de oaie, mi-am uitat geanta la Mafia (n.r. restaurant din Spania), am uitat geanta la mafioți în Spania, în Zaragoza. Să sperăm că o vom recupera. Nu am avut în ea bani decât foarte puțini, dar am avut acte.”, a mărturisit Georgiana Lobonț la scurtă vreme după ce și-a uitat geanta în restaurantul în care au luat masa.

Georgiana Lobonț a recuperat geanta

Mare i-a fost mirarea când organizatoarea evenimentului la care a cântat cu doar o seară în urmă, și cu care a legat o prietenie specială, s-a dus special la restaurantul la care Georgiana Lobonț a mâncat pentru a recupera geanta, fiind nevoită ulterior să conducă preț de circa 4 ore pentru a o întâlni din nou pe artistă, aflată în acel moment într-un alt oraș din Spania la o cântare.

„Dragi prieteni, mi-am recuperat geanta. A venit Giulia special pentru mine din Zaragoza cu Andreea. 3 ore jumătate au venit cu mașina numai ele două, în condițiile în care Giulia a fost aseară la eveniment la Zaragoza, că ea e organizatoarea cu soțul ei și abia azi dimineață la 6 au închis. A dormit un pic și dacă a știut că eu mi-am uitat geanta s-a dus la restaurant după ea, acolo unde am mâncat noi. Au găsit-o și mi-au adus-o. Vă mulțumesc, fetelor! Deci, stați liniștiți că mi-am recuperat geanta, totul e în regulă, am aici tot ce aveam și înainte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați scris mesaje și m-ați întrebat dacă am rezolvat problema. Am rezolvat-o, că oamenii de aici sunt super buni!”, a spus Georgiana Lobonț.