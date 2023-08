In articol:

Care este diferența de vârstă între Jeff Bezos și logodnica sa? Ambii erau căsătoriți când s-au cunoscut.

Deși toată lumea ar fi crezut că Jeff Bezos își va reface viața cu o tinerică, după divorțul de fosta soție, MacKenzie Scott, se pare că miliardarul a ales să trăiască o frumoasă poveste de dragoste cu o femeie de 53 de ani, diferența de vârstă fiind de doar 6 ani.

Lauren Sanchez și-a început cariera ca reporter și prezentatoare TV la Fox 11. Ea a fost implicată în emisiuni populare, cum ar fi "Good Day LA", "Extra" și "So You Think You Can Dance". Ulterior, și-a schimbat cariera și a devenit pilot de elicopter, fondând propria companie aeriană.

Pe lângă cariera de reporter și prezentator, Lauren Sanchez a încercat și în industria filmului și a avut apariții în filme precum "Fight Club" și "The After After Tomorrow".

Iubire fără prejudecăți. Ce diferență de varstă este între Jeff Bezos și logodnica lui [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Jeff Bezos si Lauren Sanchez

Jeff Bezos și Lauren Sanchez s-au cunoscut în 2016, când ea era prezentatoare a emisiunii "Good Day LA". Ei s-au întâlnit prin intermediul unui prieten comun, Patrick Whitesell, soțul lui Lauren Sanchez la acea vreme și proprietarul unei agenții de talente din industria cinematografică de la Hollywood.

Relația lor a evoluat într-o aventură, care a fost dezvăluită publicului de către tabloide în 2019.

În aceeași perioadă, MacKenzie, soția lui Jeff Bezos de peste 25 de ani, a anunțat pe rețelele de socializare că ea și fondatorul Amazon divorțează, subliniind că separarea lor a fost una de comun acord. În același timp, Lauren Sanchez a divorțat de Patrick Whitesell, după o căsnicie de 13 ani.

Jeff Bezos și fosta soție au împreună patru copii, iar în urma divorțului, MacKenzie a primit o parte semnificativă din acțiunile Amazon, ceea ce a condus la o avere personală de peste 35 de miliarde de dolari.

După divorț, MacKenzie s-a recăsătorit cu un profesor de științe, dar, în septembrie 2022, au anunțat că divorțează.

Surse: digi24.ro, stiridinsurse.ro