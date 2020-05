In articol:

Sara Salamo, actrita in varsta de 28 de ani care se iubeste cu fotbalistul Isco de la Real Madrid, a facut dezvaluiri din dormitor.

Frumoasa Sara Salamo a vorbit despre viata sexuala cu jucatorul madrilen in cadrul emisiunii "La Resistencia". Satena a recunoscut ca nu trece zi fara ca ei sa nu faca amor cel putin o data.

Potrivit jurnalistilor spaniolo de la Marca, actrita a fost foarte sincera cu moderatorul show-ului, David Broncano. Cand a fost intrebata cum a aratat viata ei sexuala in timpul izolarii la domiciliu in perioada pandemiei de coronavirus, Sara nu a stat prea mult pe ganduri inainte sa raspunda. Ba din contra, a reactionat de parca abia astepta o astfel de intrebare.

"Baiatul meu (n.r. iubitul Sarei, fotbalistul Isco) si eu nu am vrut sa vin in emisiune fara sa zic ca am facut sex cel putin o data in fiecare zi. Am avut mult de lucru. Am fost ocupati si cu copilul. Dar suntem foarte competitivi", a declarat sexoasa Sara Salamo.

Actrita si fotbalistul de la echipa madrilena formeaza un cuplu de mai bine de doi ani si jumatate. Sara Salamo si Isco au si un copil impreuna. Pustiul Theo Alarcon Salamo va implini in curand un an.