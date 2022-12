Iubita lui Cătălin Scărlătescu, replică șocantă pentru Delia! Artista a rămas fără cuvinte când a auzit ce i-a spus Doina Teodoru: „Prințesele nu fac copii. Nu ai observat?”

In articol:

Delia este una dintre cele mai apreciate voci de la noi, dar și o artistă foarte controversată datorită aparițiilor sale, dar, de ceva vreme, și prin declarațiile pe care le-a făcut despre faptul că nu-și dorește, deocamdată, să fie mamă.

Reacția ei a stârnit un val de comentarii în mediul online, dar și în spațiul public.

Unii au judecat-o aspru pe artistă, în timp ce alții au fost de partea ei.

Iubita lui Cătălin Scărătescu, replică șocantă pentru Delia [Sursa foto: Facebook]

Delia a primit o replică dură de la Doina Teodoru

Acum, însă, în cadrul emisiunii unde este jurat alături de Cheloo și Costel, Delia a fost luată la roast pe acest subiect de nimeni alta decât iubita lui Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a profitat de moment și de intrigile create în jurul Deliei și a avut o replică surprinzătoare pentru ea.

Mai în glumă, mai în serios, Doina a mărturisit că înțelege de ce Delia nu vrea să devină mamă, specificând că prințesele, în nicio poveste, nu au adus copii pe lume, doar reginele.

Iar de aici a mai fost doar un pas către o glumă prin care a vizat cariera Deliei, care, după cum spun unii, concurează cu cea a Andrei.

Doina Teodoru: Delia, ție chiar ți s-ar potrivit rolul de prințesă.

Delia: Ia! Cum?

Doina Teodoru: Chiar ți s-ar potrivi. Nu ai observat că în nicio poveste prințesele nu nasc? Nu fac copii. Doar reginele nasc. Așa că las-o pe regina Andra și tu mergi pe drumul tău.

Costel: Oh, my God! (n.r- Oh, Doamne!)”

În urma acestui număr de umor, care a ajuns viral, internauții nu au aplaudat la scenă deschisă apariția Doinei.

Unii s-au amuzat copios, specificând că iubita chef-ul a reușit să o pună la colț pe Delia, în timp ce alții au avut o reacție dură asupra Doinei.

Mulți au considerat gluma actriței a fi deplasată, având în vedere cariera cântăreței, în comparație cu cea a Doinei.

„Moamăă, ce i-a dat-o Deliei. Directă si croșeu, bang-bang!:) Ba nu, directă, croșeu și pateu. Bang, bang, bang!”/ „Foarte urâtă gluma adresată Deliei. De prost gust. Spusă și de cineva care mai ieri zicea ca ea e naturală, nu se vopsește, nu se machiază. Glumește pe seama cuiva care are o carieră la care ea nici nu poate visa. Pentru că nivelul ei e să stea lângă cei mai în vârstă care o scot din umbra necunoscutului. Atât poate, atât face”/ „Delia cu 10+ ani mai mulți, are o carieră muzicală în spate, spectacolele ei sunt grandioase și cu sala plină, nu se trag de șireturi”, sunt câteva dintre comentariile internauților.