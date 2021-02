Iubita lui Culiță, reacție tranșantă după scandalul de la Survivor România 2021! ”Nu încearcă să-l dea afară pe Jador!” Femeia, asaltată de mesaje dure de la ”jadorași”

In articol:

Plecați din țară ca cei mai buni prieteni, Jador și Culiță Sterp au avut un schimb dur de replici la Survivor România 2021.

Daniela: ”Dați cu hate, dar ar trebui să vă văd în locul lui”

Culiță a încercat să-i explice lui Jador că gresește prin comportamentul său față de colegii din echipă, iar acesta a replicat că nu este corect ca această discuție să aibă loc în fața camerelor pentru că-i poate distruge definitiv imaginea publică.

Scandalul dintre cei doi a ajuns să facă însă victime și în țară. Printre persoanele vizate s-a numărat Daniela, iubita însărcinată a lui Culiță Sterp, Aceasta a mărturisit că a primit extrem de multe mesaje de la ”jadorași” iar acestea nu erau dintre cele mai elegante, ba din contră.

Citeste si: Survivor România, 7 februarie: Zanni, dezvăluiri șoc despre Elena Marin: „De aia îi faci propuneri lui Cosmin...” VIDEO

”Ce e trist și trebuie să o spun e că dați cu atâta hate și în el și în alți concurenți, dar aș vrea să vă văd pe voi în locul lui, cum ați reacționa sau cum v-ați descurca pe un traseu. Că mulți nu ați jucat un sport de echipă niciodată, dar e foarte confortabil să luați telefonul în mână și să scrieți de pe canapea”, a scris Daniela Iliescu într-un story.

”Și mie îmi atrage atenția când greșesc”

Iubira lui Culiță a comentat și schimbul dur de replici dintre Culiță și Jador, dându-i dreptate, evident, iubitului ei.

”După cum îl știu eu, dacă i-a atras atenția lui Jador și în fața camerelor împreună cu echipa, după ce i-a spus și în privat, înseamnă că a vrut să-i arate cât de serios este în ceea ce încearcă să i se spună și să învețe din asta. Și mie, dacă greșesc, îmi atrage atenția pentru că îmi vrea binele meu și al relației, la fel cum vrea și binele echipei. Nu încearcă nimeni să îl dea afară pe Jador, în special Culiță, pentru că sunt prieteni, iar dacă asta ați înțeles voi, vă uitați degeaba la emisiune”, a mai scris Daniela, iubita lui Culiță.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

Citeste si: Survivor România, 6 februarie: Scandal URIAȘ! Doi concurenți au sărit la bătaie! Război între Culiță Sterp și Jador! Ce a ieșit la iveală: „Le scot eu la suprafață”

Culiță: ”Au fost multe energii negative din cauza lui Jador”

Sâmbătă seara, la Consiliu, Culiță a intrat în conflict cu prietenul lui, Jador, căruia i-a reproșat că are un comportament neadecvat față de colegii lui de echipă.

Culiță: ” Eu din echipa asta m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate , și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție.”

Culiță a fost dur la adresa prietenului său, Jador

Jador: ” E adevărat, sunt o fire vulcanică, dar nu jignesc mai mult decât e cazul. Maxim un „taci dracu”, după aia îmi dau seama că am fost nesimțit și îmi cer scuze. Să nu ducem acest level mai departe și să creăm o imagine ca și cum eu sunt așa și punem o etichetă.”

Alexandra Stan: ”Tu ai spus că ești așa. Atunci nu mai jigni!”

Jador: ”Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor”

Jador: ” Și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura. Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal!”

Culiță: ”Eu l-am considerat frate, că acum el spune că nu sunt, că fapte și nu vorbe. Eu am demonstrat prin fapte până acum, el știe mai mult.”

Jador a fost pus la zid de toată echipa lui

Jador: ”Asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă. Lasă vrăjeală, Culiță!”