Iubita lui Daniel Onoriu i-ar fi spus ”Adio” pilotului de curse! De necrezut ce motiv ar fi avut femeia: „I-a zis ei că este un bărbat foarte bogat”

In articol:

Daniel Onoriu nu trece deloc printr-o perioadă ușoară! Pilotul de curse s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, după ce a stat în comă timp de câteva luni, din cauza unor complicații pe care le-a avut în urma unei operații de micșorare a stomacului. Nici perioada de recuperare nu a fost una ușoară pentru Onoriu, căci la scurt timp după ce a început să se simtă mai bine, acesta a anunțat că el și soția lui, Isabela Onoriu, divorțează.

Citește și: ”Am cerut-o de soție și a acceptat” Daniel Onoriu se căsătorește pentru a treia oară! Declarațiile neașteptate ale pilotului de curse, după o lună de relație cu noua iubită

Asta nu e tot, cei doi au fost implicați într-un scandal de proporții, în urmă cu câteva luni, atunci când Isabela chiar a cerut un ordin de protecție pe numele bărbatului, spunând că nu se simte în siguranță din cauza amenințărilor fostului soț. La scurt timp după ce tânăra a obținut acest document, Daniel Onoriu a încălcat ordinul de protecție, ajungând după gratii, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu.

Părea, totuși, că norocul îi surâde în dragoste, căci nu de mult anunțase că și-a găsit fericirea în brațele unui alte femei, Elena pe numele ei, spunând atunci că a cerut-o chiar de soție pe aceasta. Ei bine, însă, se pare că după doar câteva luni de relație, cei doi și-ar fi spus ”Adio”, conform unor surse din anturajul acestora.

Citește și: "Nu mai scap de acuzațiile pe care le am din partea ei". Daniel Onoriu, primele declarații după ce s-a spus că Isabela l-ar fi dat iar în judecată| EXCLUSIV

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Motivul rupturii ar fi fost chiar situația financiară a pilotului de curse, acesta spunându-i partenere sale că este un bărbat bogat, demonstrându-i ulterior iubitei lui doar contrariul, ceea ce nu prea a fost pe placul acesteia.

„Am înțeles că Daniel s-ar fi despărțit deja de actuala iubită, cu care se lăuda peste tot că este o femeie demnă de el și cât de mult o iubește. El i-a zis ei că este un bărbat foarte bogat și ea a crezut acest lucru. Am înțeles că îi spunea că are bani de luat de la turci, vreo zece milioane de euro, plus daune de la Isabela, femeia cu care el se află acum în divorț…ceea ce nu este deloc adevărat.

Ea a crezut că este bogat și în urmă cu vreo două săptămâni i-a cerut vreo 2.000 – 3.000 de euro, pentru a merge la shopping și el nu a avut de unde să îi dea, pentru că el nu are bani nici măcar de țigări. Pentru că a vrut să o păstreze pe Elena lângă el, l-a sunat pe tatăl lui să îi ceară bani, să îi dea ei de cumpărături, iar el l-a trimis la plimbare. Așa că ea l-a părăsit”, au declarat surse apropiate din anturajul lui Daniel Onoriu, potrivit click.ro.

Daniel Onoriu, îndrăgostit până peste cap de Elena

Daniel Onoriu părea că este îndrăgostit până peste cap de iubita lui, Elena, căci acesta nu s-a sfiit să recunoască faptul că a cerut-o de soție pe femeie, după doar aproape o lună de relație.

Mai mult decât atât, atunci când a anunțat că și-a găsit fericirea în brațele unei alte partenere, pilotul de curse chiar a oferit câteva detalii despre iubita lui, făcându-i o descriere foarte frumoasă.

Citeste si: „Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate din viața sa. Ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion: "Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet. M-am mutat în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam"- radioimpuls.ro

Citește și: Ce se întâmplă cu Daniel Onoriu, după aproape 5 luni în arest la domiciliu? Instanța de judecată a decis

„E o femeie minunată, frumoasă, calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți.

Am cerut-o de soție și a acceptat. M- am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca asa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viata mea și suntem amândoi fericiți”, a spus Daniel Onoriu, despre Elena, în urmă cu ceva timp.

Daniel Onoriu și Elena