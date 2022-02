"Iubita mea știe ce are la ușă!" Juno a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, între el Jo. Cei doi au decis să-și mai dea o șansă: "Au fost suișuri și coborâșuri"

In articol:

Juno și Jo trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani. Chiar dacă au sentimente puternice unul pentru celălalt, au fost și momente, de-a lungul timpului, când artiștii au întâmpinat probleme în cuplu și au decis să-și țină viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor.

Juno, despre relația cu Jo: "Au fost suișuri și coborâșuri"

Juno a recunoscut că relația lui cu Jo nu a fost tot timpul numai lapte lapte și miere. Artistul a dezvăluit că schimbarea de care au avut parte în plan profesional le-a influențat într-o oarecare măsură viața privată, însă au reușit să treacă cu bine peste perioadele mai puțin plăcute: "E greu să fii artist și să ai un partener care nu e artist, că nu te înțelege, dar jur că în anumite momente e mai greu să fii artist cu artist. Artiștii sunt oameni nebuni, sunt oameni visători, oameni complicați, este și foarte bine și apar și discuții de genul, că arta e o chestie subiectivă, nu e știință, apar chestii, dar în cazul nostru nu prea am avut probleme, mai ales la creație!

Nu mă feresc, au fost suișuri și coborâșuri, evoluăm foarte mult, suntem într-o perioadă de trecere. Și pentru ea sunt niște ani de schimbare și de evoluție foarte mari și au fost momente când a fost greu și de aia o perioadă o să fim mult mai 'lowkey'! Importantă e realitatea și realitatea noastră și evoluția noastră umană, sufletească și artistică, împreună sau separat!", a povestit

"Eu știu ce suflet am, iubita mea știe ce are la ușă"

Povestea de iubirea dintre Juno și Jo a fost intens discutată în mediul online, încă de la început. Cu toate că au împlinit 4 ani de când sunt împreună, artistul a dezvăluit că și acum mai există guri rele care își dau cu părerea despre sentimentele lor.

Din acest motiv, cei doi au luat hotărârea de a-și ține oarecum viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor:

Eu știu viziunea mea, știu ce suflet am, cu ce intenții lucrez, eu știu ce pot, iubita mea știe ce are la ușă, chiar au întrebat-o niște personaje: 'Ce ești legată așa?', niște chestii de genul, și știe ea mai bine. De asta am început să evităm toate chestiile astea!", a mai spus Juno, pentru sursa citată.