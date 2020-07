In articol:

Ana Maria Mocanu și iubitul ei s-au despărțit și se pare că motivul adevărat din cauza căruia cei doi au pus stop relației ar fi fosta iubită a lui Rareș. Frumoasa mulatră a postat pe contul ei de Facebook mai multe imagini alături de fostul iubit, iar acest lucru a enervat-o la culme pe fosta asistentă tv. Se pare că fosta iubită a lui Rareș a avut o relație în trecut și cu Radu Mazăre.

Iubitul Ana Mariei Mocanu, declarații despre despărțire

Enervat la culme de reacția mulatrei, Rareș a decis să vorbească despre acest subiect. În plus, bărbatul a declarat faptul că nu înțelege adevăratul motiv pentru care fosta lui iubită a postat acele fotografii pe contul ei. De asemenea, se pare că cei doi nu au avut o relație în adevăratul sens al cuvântului și a doar a fost vorba de o aventură.

Rareș a declarat că într-adevărat despărțirea dintre el și Ana a avut loc și că nu are de gând să se mai întoarcă din drum, conform Antena Stars.

”Ne-am despărțit duminică. Am purtat o discuție și am căzut de comun acord că așa este cel mai bine. Nu are legătură cu Rose. Chiar nu înțeleg postările de acum 2 ani. pur și simplu, nu știu de ce face asta. Am avut o relație foarte frumoasă, în care ne-am iubit. E un om extraordinar de care m-am îndrăgostit. Amândoi am vrut despărțirea. Așa este cel mai bine pentru amândoi. Afacerea va merge înainte cu sau fără ea. Și eu aveam același gânduri, chiar a fost o relație în care ne-am iubit cu adevărat. A fost totul foarte frumos. Fosta mea relație... eu cu Rose ne-am văzut de 4-5 ori și atât, în câteva săptămâni, nu a fost o relație cu adevărat. A fost ceva „just for fun”, nu a fost o relație. Tocmai de asta nu înțeleg postările ei. Noi am fost foarte corecți unul față de altul. Eu când iau o decizie, o iau, nu mă întorc înapoi.”, a declarat Rareș pentru Antena Stars.

“Încă o mai iubesc”

Fostul iubit al Anei a mai adăugat faptul că și-a închis, pentru moment, toate conturile de socializare și o îndeamnă și pe fosta lui iubită să pună punct certei. Chiar dacă se simte rănită, Ana trebuie să evite această situație cu Rose.

”Am iubit-o, încă o mai iubesc, nu poate să treacă așa în câteva zile. Eu sunt o persoană mai radicală, am nevoie de puțină liniște, nu trec printr-un moment prea bun al vieții mele, de aia mi-am închis conturile de socializare. Nu am mai vorbit și nici nu îmi doresc. Trebuia să o ignore, pur și simplu.”, a adăugat Rareș.