Iubitul Lorei a văzut nota de plată a unui român pe litoral și a fost scos din sărite! Cum i-a luat apărarea patronului

Valul de scumpiri care a acaparat România a împărțit cetățenii în două categorii. Unii spun că acest lucru era normal să se întâmple după doi ani de pandemie, timp în care totul a fost pus pe ”tușă”, în timp ce alții se vaită de vântul care le bate prin portofel.

Printre cei care a ajuns să își spună părerea publică despre ceea ce se întâmplă pe piață, mai ales în domeniul HoReCa, se numără și Ionuț Ghenu.

Iubitul Lorei a văzut nota de plată a unui român pe litoral și a fost scos din sărite [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Ghenu, de partea patronilor de pe litoral

Iubitul Lorei nu a putut rămâne indiferent la acuzațiile aduse celor care dețin afaceri pe litoral, acolo unde acum prețurile, după cum spun turiștii, au explodat.

În urma unei postări din mediul online, făcute de un client al unui restaurant de la mare, în care se plângea de suma fabuloasă pe care a cheltuit-o la luarea unei mese, dorind astfel că HoReCa românească să ajungă în colaps, Ghenu a avut o reacție acidă.

Vedeta spune că, de fapt, prețurile nu sunt mari, iar nota de plată primită de turistul în cauză nu este deloc una exorbitantă, mai ales că, subliniază el, totalul s-a împărțit la mai multe persoane.

Mai mult decât atât, Ionuț Ghenu spune că de vină pentru toată involuția țării sunt persoanele de genul turistului nemulțumit de prețurile de pe litoralul românesc.

Tocmai de aceea, mai menționează cel care urmează să-i devină soț Lorei, poporul român a rămas ca pe vremea comunismului. Astfel că, în loc ca fiecare să evolueze în felul lui și oamenii să se bucure pentru reușitele celor din jur, românii sunt mai interesați de ceea ce face cel de alături ori se înghesuie să aplaude insuccesul altora.

Însă, dorind să ”joace” corect, Ionuț Ghenu a ținut să menționeze că, pe undeva, și clientul a avut dreptate. El spune că prețul unui preparat este prea ridicat.

”Aici puteți vedea puțin din mentalitatea românească pură! Observați cum în postarea asta cineva se plânge și dorește moarte HoReCa, asta că să înțelegeți din start nivelul intelectului. Apoi intervine vechea cutumă românească, hangiul are bani trebuie omorât că e hoț. În bonul de mai jos puteți observa ușor că la masă au fost 9 persoane. Care au mâncat și au cam băut 23 de beri plus diverse. Dacă scoatem berile, care înseamnă aproximativ 400 de lei, vom observa că mai rămân aproximativ 840 lei. Împărțim la 9 și vin cam 95 lei de căciulă. Păi eu zic că e bine la cât s-a mâncat, plus că e pe litoral. Tot în postarea de mai jos puteți observa ușor expresia ”niște cartofi congelați și o carne aruncată pe grătar”. Foarte corect să coste mai puțin dacă mergi tu la market, le cumperi și le faci la tine pe uliță. Altfel, la restaurant plătești niște utilități, angajați, chirii, plus că trebuie să faci și un profit, altfel muncești pentru client și nu e ok. Deci, dragă autorule, ce doream eu să îți spun, țară asta a ajuns în [email protected]#tul în care este astăzi din cauza acestei mentalități și a lipsei totale de fler antreprenorial! Suntem la fel că în perioada comunistă! Ne [email protected]#e grija mai tare de altul decât de ceea ce am putea face pentru noi! Hai sictir!

Ps: Și cârciumarul i-a furat, e drept. 2 x Steak burger Wagyu 134 ron. Aici Wagyu e 100% Bălțată Românească corespunzătoare.