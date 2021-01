Iulia Albu, declarație surprinzătoare despre fostul soț: ”A pus în pericol sănătatea fiicei mele”

Iulia Albu susține că fostul ei soț a pus în pericol sănătatea fiicei sale. Aceasta se află în perioada stabilită de instanță în grija tatălui ei.

Iulia Albu este unul dintre cei mai inflenți fashion editori din România. De-a lungul timpului, Iulia Albu a susținut de câteva ori că se simte amenițată de fostul soț. În ajunul Crăciunului, Iulia și Mihai Albu au ajuns în fața magistraților. Se pare că între cei doi nu se termină scandalurile nici la 9 ani de la divorț.

Recent, creatoarea de modă a aflat că fiica sa, aflându-se în perioada stabilită de instanță în grija tatălui ei, aceasta a fost la un revelion organizat de un vecin la care au participat aproximativ nouă persoane.

Totodată, Iulia Albu este revoltată pe fostul soț pentru că nu au respectat regulile împotriva combaterii pandemiei. Vedeta a precizat că Mihai Albu a pus în pericol sănătatea fiicei sale.

„Astăzi simt nevoia să împărtășesc ceva cu voi. Azi noapte am aflat că fiica mea a participat, aflându-se în perioada stabilită de instanță în grija tatălui ei, la un revelion organizat de un vecin al tatălui ei la care au participat în total 9 persoane. într-un apartament de bloc. Nimeni nu a purtat mască. Acești oameni au considerat ca este în regulă să calce în picioare toate normele legale, punând in pericol atât propria sănătate cât si a copiilor lor. Fostul meu soț a pus in pericol sănătatea fiicei mele in perioada dispusă de instanța ca fiind în grija lui, în mod conștient si voluntar”, a scris Iulia Albu pe pagina sa de Facebook.

Iulia Albu l-a dat în judecată pe Mihai Albu

Iulia Albu a mai susținut că îi este frică de tatăl fetiței sale. Ba mai mult decât atât, creatoarea de modă este decisă să meargă în instanță. Ulterior, atât ea, cât și fiica sa vor face testul COVID-19.

„Astăzi voi fi in instanță pentru a îmi apara dreptul legal de a mă simți în siguranță. Asta după ce prima instanță a decis că este normal să glumești pe un post tv cu acoperire națională că ți-ai fi dorit să ai un pistol la întâlnirea cu mama copilului tau, viitorul ei soț și în prezența Mikaelei. Și după multe alte povești urâte pe care încă mă încăpățânez să nu le fac publice. Da! Îmi este frică de acest om pe care si eu l-am văzut atâția ani cum îl vedeți si voi, până în clipa în care s-a transformat într-un monstru. Și știu foarte bine de ce a fost si este capabil. După aceea, fiica mea si cu mine vom merge să ne testăm. Dumnezeu să ne ajute!”, a mai adăugat Iuia Albu.