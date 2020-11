Iulia Albu, despre operaţiile estetice: "Însă trebuie să vă fac o confesiune…”

Iulia Albu [Sursa foto: Instagram]

Iulia Albu este foarte mulțumită de trupul ei. Vedeta susține că nu are nevoie de intervenții estetice, însă, dacă va fi necesar ar apela la bisturiu pentru mici corecturi, în limita bunului simț.

Iulia Albu[Sursa foto: Instagram]

Iulia Albu susține că nu are nici o operație estetică și că este mândră de felul în care arată.

“Sunt foarte mândră de trupul meu și nu doresc să îi aduc modificări”, a declarat celebra creatoare de modă pentru ciao.ro.

Iulia Albu își iubește formele și susține că nu și-ar pune niciodată silicoane sau modificarea formei nasului. Cu toate acestea, vedeta a intervenit în jurul gleznelor, unde și-a făcut o liposucție.

”Operații estetice? Mmm… nu chiar, însă trebuie să vă fac o confesiune… NIMENI nu este perfect. Și de ce ar vrea cineva să fie, până la urmă? Ador suma “imperfecțiunilor” mele. Mai puțin gleznele, de care m-am ocupat și mă voi mai ocupa și niște enervante vinișoare de pe obraji, dobândite Dumnezeu știe cum. Nu am silicoane, nu am operații estetice, și-mi iubesc nasul acvilin. Am avut însă o intervenție de liposucție la nivelul gleznelor”, a povestit Iulia.

Iulia Albu[Sursa foto: Instagram]

Iulia Albu nu este împotriva operaților estetice

Criticul de modă nu zice ”nu” când vine vorba de operații estetice. Vedeta ar apela la bisturiu dacă va fi cazul, dar în limita bunului gust. Iulia Albu a declarat că probabil își va face unele modificări după ce va deveni mămică din nou.

”După ce voi deveni din nou mămică probabil îmi voi mai face și alte intervenții dacă voi avea nevoie. Nu sunt împotriva intervențiilor estetice făcute rațional, sunt împotriva intervențiilor estetice făcute irațional”, a declarat blondina în urmă cu ceva timp.