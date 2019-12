Iulia Albu, cel mai controversat fashion editor din România, trăiește, de câțiva ani, o frumoasă poveste de iubire alături de un bărbat misterios pe nume Mike, stabilit la Londra.

Singurul lucru care se știe despre acest Mike este că și-ar avea originile pe undeva prin Craiova, oraș pe care, de altfel, Iulia îl frecventează destul de des în ultimii ani, în special în perioada sărbătorilor. Și cum tocmai a fost Crăciunul, Iulia Albu a fost în vizită la “socri”, în zona Craiovei. A făcut cum a făcut pe acolo și a prins o găină sau un cocoș, ce Doamne iartă-mă o fi, si s-a pozat cu ea/el în brațe, în stilu-i caracteristic. Asta ca să nu mai punctăm și faptul că diva nu poartă chiloți.

Dar mai contează lenjeria intimă, când e vorba despre “domnița de Alba”... Acum, dincolo de excentricitatea fotografiei marca Iulia Albu, un detaliu nu a scăpat atenției fanilot fashion-editorului. În ciuda veșmintelor lărguțe, o mândrețe de burtică se întrezărea timid în imagini, motiv tocmai bun de exploatat de internauți care nu au putut să nu se întrebe dacă nu cumva... este însărcinată. Iulia Albu a declarat în multe ocazii că și-ar mai dori un copil, așa că nimic nu este imposibil.

Iulia Albu tună și fulgeră! Câinele ei a fost mușcat de cap de un alt câine, într-o cafenea din Craiova

Iulia Albu are o relație stabilă cu un bărbat pe nume Mike, pe care l-a ținut multă vreme ascuns de ochii curioși ai presei. De Sărbători, ea a mers în Craiova, acolo unde locuiesc părinții iubitului ei. Din păcate, o simplă ieșite la o cafenea s-a transformat în coșmar pentru vedetă. În timp ce Iulia intra în cafenea cu câinele ei, Myoko, un alt câine agresiv s-a năpustit asupra lui și l-a mușcat de cap.

„În Ajun de sărbători, Myoko a fost mușcata de un câine agresiv al cărui proprietar nu vrea să înțeleagă că un câine agresiv trebuie să iasă doar cu bontița din casă. Just look ar her. The poor thing is still shaken (n.r. - Doar uitați-vă la ea. Săraca făptură e încă zguduită de ce s-a întâmplat)”, este mesajul pe care Iulia Albu l-a publicat pe pagina ei de Instagram, în dreptul unei fotografii cu Myoko, cățelușa ei.

Cum reacționat Iulia Albu când i s-a spus că e vina ei

Un internaut i-a transmis vedetei că și ea are o pate din vină. „De unde l-a mușcat? Dar și tu, măi Iulia, ești de vină 40 la sută”, este mesajul pe care Iulia Albu l-a primit. “Exact de cap. Sigur ca sunt de vina. Sunt de vina ca al stimabilei câine s-a aruncat asupra câinelui meu care mergea langa mine. Sunt de vina si ca nu mi-am închipuit ca intrând intr-o cafenea in care am intrat de 100 de ori cu câinele meu, cafenea in care toată lumea vine cu câini dresați, de sub masa va sari un câine agresiv. Dar totuși cred ca cea mai mare vina a mea este ca beau cafea”, a răspuns Iulia Albu, în stilul caracteristic. (Mihai Dragan)