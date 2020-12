Iulia Albu, fotografie de poveste cu tatăl ei. Mesajul emoționant postat de vedetă: ”Plimbările cu tatăl meu...”

In articol:

Iulia Albu este, cu siguranță, una dintre cele mai sincere și directe vedete de televiziune. Stilista nu ezită nicio clipă să spună exact ce gândește despre o anumită persoană, care de cele mai multe ori este o figură publică din showbizul românesc. Fosta soție a lui Mihai Albu împărtășește cu cei din mediul online și lucruri mai puține cunoscute despre ea.

De data aceasta, criticul de modă a povestit un episod important din copilăria ei. Iulia Albu a publicat un mesaj emoționant, pe contul ei de Facebook, în care povestește despre o ieșire, în parcul Moghioroș, cu tatăl ei. Vedeta a ales să facă publică această amintire, chiar de Ziua Națională a României, când i-a întrebat pe urmăritorii ei ce le lipsește într-o zi atât de importantă.

”Astazi, de 1 decembrie, cel mai mult Imi lipseste... mie cel mai mult Imi lipsesc parintii mei. Aici, in Parcul Moghioros, cu tata. In una dintre zilele acelea era sa ma inec in lacul de acolo. Totusi, plimbarile cu tatal meu cu barca raman printre cele mai dragi amintiri. Voua ce va lipseste cel mai mult astazi?”, a transmis Iulia Albu, pe rețelele de socializare.

Fotografie impresionantă cu tatăl Iuliei Albu

Iulia Albu a considerat că este o zi specială și astfel, a publicat și o amintire de poveste pe care o are cu tatăl ei. Fotografia surprinsă în copilăria vedetei a strâns mii de apreciari și a înduioșat inimile celor care o urmăresc. Se pare că vedeta a fost ”fata lui tata”, căci seamăna izbitor.

Iulia Albu si tatăl ei[Sursa foto: Facebook]

”Un tată mișto 😉 Mulți ani sa-i ai, draga mea Iulia 😘😘 Îmi lipsesc mult bunicii din partea mamei, fiind singurul lor nepot, m-au iubit și mi-au făcut copilaria și vacantele la ei, ceva de neuitat”, este comentariul unui internaut.

Un alt bărbat o întreabă pe Iulia Albu, dacă are vreo legătură cu Horezu. ”Ce frumoși sunteți! Nu știu de ce am avut impresia că sunteți din Horezu de Vâlcea. Constat că m-am înșelat! De oriunde ați fi, eu vă iubesc!”.

Spre surprinderea acestuia, Iulia Albu îi răspunde: ”Bunicul din partea tatalui si strabunica din partea mamei Sunt din Horezu”.