Iulia Albu și Mikaela

Iulia Albu se poate declara o femeie împlinită, pentru că are o carieră excepțională în lumea modei, dar și o fetiță cu care se poate mândi. Fiica criticului de modă a împlinit în această zi vârsta de 11 ani, iar vedeta este în culmea fericirii. A postat o imagine emoționantă pe pagina sa de Instagram, iar la descriere a transmis câteva lucruri sincere despre fetița ei.

Fiica Iuliei Albu împlinește astăzi 11 ani

Fiica Iuliei Albu, Mikaela, împlinește astăzi, 6 octombrie, vârsta de 11 ani. Cu toate acestea, Iulia se poate declara o femeie foarte fericită și împlinită, pentru că fetița îi calcă pe urme și seamană leit cu ea. Cu ocazia zilei de naștere, criticul de modă a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, iar la descriere a scris câteva rânduri cu ocazia acestei zile speciale. Se pare că fosta soție a lui Mihai Albu a introdus-o și pe fetița ei în mediul online și a decis să îi facă primul cont pe rețelele de socializare.

Mikaela Albu

"@mikalablanche a implinit 11 ani. Incepand de astazi are propriul cont de Instagram. Si l-a dorit mult si I se parea incorect ca toti colegii ei sa aiba unul si ea nu. Daca as lua-o de la capat, insa, as face la fel. Follow her here @mikalablanche and have a great day! ❤️", a scris Iulia Albu la ultima postare de pe Instagram.

Mikela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu

De asemenea, fostul jurat de la competiția stilistică Bravo, ai stil! a scris că este foarte mândră de Mikela și că, în următoarea perioadă, fetița îi va lua locul și va deveni mult mai cunoscută decât aceasta. Acest lucru nu înseamnă decât că se consideră o mămică extrem de norocoasă cu o așa fetiță frumoasă!

"Astāzi Nu am loc in presa de tine 😁 #proud", a mai scris Iulia.