Iulia Albu, mamă pentru a doua oară? Criticul de modă a făcut primele declarații despre cel de-al doilea copil

Iulia Albu are planuri mari de viitor, își dorește să devină mămică pentru a doua oară, însă se pare că ceva o ține în loc. Criticul de modă a dezvăluit tuturor că își dorește să-l facă tătic pe actualul ei partener, însă, în același timp, situația în care se află nu îi permite acest lucru.

Iată ce o nemulțumește pe Iulia Albu!

Iulia Albu este recunoscută pentru sinceritate și extravaganța de care dă dovadă de fiecare dată. Are o fetiță din căsnicia anterioară cu Mihai Albu, însă acum se află într-o nouă relație și pare că este mai fericită ca niciodată. Noul său partener a făcut-o chiar să se gândească să rămână însărcinată, însă Iulia Albu are nevoie de an anumit lucru din partea iubitului ei pentru a face acest pas important pentru relația lor de cuplu.

Iulia Albu, despre cel de-al doilea copil

Iulia Albu a deschis un subiect care a stârnit foarte multe reacții în rândul fanilor. Criticul de modă a dezvăluit detalii neștiute despre planurile sale de viitor. Atunci când nimeni nu se aștepta, a bordat subiectul copiilor, mărturisind că își mai dorește să rămână însărcinată pentru a doua oară, însă este necesar ca, înainte de toate, să fie cerută în căsătorie de partenerul ei.

Mai mult decât atât, Iulia Albu a explicat că i-ar sta foarte bie cu un copil mic de mână.

Cu această ocazie, Iulia Albu i-a sugerat, în mod subtil, iubitului ei să facă pași spre a oficializa relația dintre ei, având în vedere că formează un cuplu de mai multă vreme, iar propunerea încă nu a venit.

„Doamne, cât de bine îmi stă cu un copil mic.(...) Deci nu mai pot, vreau și eu. Îmi doresc un copil, dar...e un mare dar. Nu pot pentru că nu am fost cerută în căsătorie. Uite, nu am inel aici.(...) Încă nu am.”, a dezvăluit Iulia Albu.