Iulia [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Doi ochi căprui, un zâmbet larg și o inimă mare. Așa este Iulia, fetița de cinci ani, care suferă de o boală necruțătoare. La vârsta la care trebuia să se joace cu păpușile, micuța Iulia se zbate pentru viața ei. Iulia este din Filiaşi și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi pentru a zâmbi în continuare.

Povestea tristă a micuței cu ochii migdalați

La vârsta de 2 ani, micuţa Iulia a fost diagnosticată cu Leucemie Acută Limfoblastică, o formă de cancer. Timp de trei ani, cu ajutorul familiei şi a multor oameni buni, a luptat cu boala. La sfârșitul tratamentului de întreţinere însă, spune mătuşa fetei, boala s-a întors.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Iulia poate urma tratamentul potrivit la spitalul Bambino Gesu din Roma şi ar urma să beneficieze şi de transplant de măduvă, fratele ei fiind donatorul. Costurile nu sunt însă uşor de suportat pentru familie. Pentru aceasta este nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Orice contribuţie, oricât de mică poate salva viaţa copilei de 5 ani.

Iulia [Sursa foto: Facebook]

„Pentru cei care nu cunosc povestea Iuliei, voi încerca, cu greu, să o expun în câteva rânduri. În luna septembrie a anului 2017 când Iulia avea doar 2 ani, a început să se simtă rău. Au urmat investigații medicale și în cele din urmă am ajuns la spitalul Fundeni unde i s-a pus diagnosticul de coșmar, o boală cumplită, Leucemie Acută Limfoblastică cu celule B. Am luptat timp de 3 ani, am urmat tratamentul cu mari sacrificii financiare dar mai ales emoționale și psihice. Atât de mulți oameni binevoitori ne-au ajutat și ne-au susținut. La sfârșitul tratamentului de întreținere, vestea că boala s-a întors a lovit ca un trăsnet. În momentul de față, cazul nostru a fost acceptat la spitalul Bambino Gesu din Roma, unde vom pleca cu speranță însă și cu teamă. Nu ne este frică să o luăm de la capăt, însă provocarea financiară este mult peste puterile noastre. Cu greu îndrăznesc să vă cer încă o dată ajutorul. Tratamentul este lung, Iulia va avea nevoie de transplant pentru care din fericire fratele ei este compatibil. Vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați luat puțin timp și ne-ați citit povestea. Orice rugăciune, gând bun sau donație ne vor da putere și speranță să luptăm pentru viața Iuliei!”, spune Nicoleta, mătuşa Iuliei.

Cei care vor să o ajute pe Iulia pot face donaţii în conturile:

EUR: RO43BTRLEURCRT0488440901

RON: RO93BTRLRONCRT0488440901

Titular: VATUIU MARIANA VASILICA