Iulia Vântur: „Când mă ia dorul, îl sun”. Bărbatul celebru din România cu care are o relație specială. Ce a recunoscut acum?

Iulia Vântur a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Cariera ei era în plină ascensiune atunci când a decis să părăsească țara și să se mute în India. Decizia ei i-a bulversat pe mulți, iar cârcotașii deja își imaginau cum se întoarce cu coada între picioare acasă.

Dar nu a fost deloc așa. Acolo nu doar că a ajuns pe cele mai înalte culmi ale succesului, ci a cunoscut și dragostea. De ani de zile este într-o relație cu renumitul actor de la Bollywood, Salman Khan, cu care are o relație pe care o ține departe de ochii curioșilor.

Cu toate acestea, nu de puține ori i se face dor de casă, de România, iar atunci când sentimentele de nostalgie o apasă pe suflet nu stă prea mult pe gânduri, ci pune mâna pe telefon și îl sună pe Ștefan Bănică Jr., cel alături de care a prezentat una dintre cele mai iubite emisiuni TV din prim-time.

„Îmi e dor de Ștefan Bănică, de glumele lui. E un tip foarte haios. Ne încălzeam cu glume înainte de emisiune. Când mă ia dorul, îl sun”, spunea Iulia Vântur într-un interviu mai vechi.

Iulia Vântur, despre relația cu Marius Moga: „ Nu îmi pare rău că s-a terminat”

În România, blondina a avut o frumoasă relație cu Marius Moga, însă dragostea lor s-a încheiat înainte ca aceasta să plece în India definitiv. Iulia Vântur are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit, ba chiar spune că este în relații bune cu toți cei care au trecut prin viața ei.

„Am iubit. Am rămas în relații foarte bune cu oamenii care au fost în viața mea. Nu mi-a părut rău pentru nicio relație. Am învățat din toate. Marius e un special, foarte creativ, asta m-a fascinat la el. E un om de la care am învățat multe, am crescut mult. Alături de astfel de oameni, creativitatea mea explodează. M-a inspirat mult. Poate că l-am inspirat și eu.

Marius e un om curajos, crede în visurile lui și nu renunță niciodată. Nu îmi pare rău că s-a terminat. S-a terminat atunci când trebuia”, a mai explicat vedeta în cadrul aceluiași interviu