Iulia Vântur, motivul pentru care a plecat în India. Care a fost reacția părinților ei? „Tata mi-a spus că e mai bine să fii regină în orașul tău decât slugă în lume”

De aproximativ 10 ani, Iulia Vântur este îndrăgostită de meleagurile Indiei. Artista a decis să se mute peste hotare pentru a-și lua viața de la 0, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Este recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit România, dar este de părere că în India a crescut cu adevărat și a devenit adult. De asemenea, Iulia Vântur a mărturisit că nu regretă nicio secundă decizia de a se muta, deși spune că nu i-a fost întotdeauna ușor.

Vedeta și-a ascultat instinctul. Era o lume nouă, una fascinantă, cu toate că o cuprindea teama la gândul că a lăsat în urma ei ani de muncă și implicare.

„ Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate, iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua.” , a mărturisit artista, pentru Revista VIVA!.

Motivul pentru care Iulia Vântur a părăsit România și s-a mutat în India

Iulia Vântur a mărturisit că și-a urmat sufletul și avea încredere că nimic nu se poate sfârși rău. A reușit să se detașeze de tot ce a lăsat în urma ei și să o ia de la capăt într-o lume necunoscută.

„ Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea „rangoli”, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India!”, a explicat Iulia Vântur.

„ Nu mi-am luat într-o zi toate hainele și am plecat, a fost o tranziție, un proces treptat. Nu știam exact la ce să mă aștept, simțeam că vreau să încerc, că acolo vreau să fiu și, chiar dacă am avut momente de teamă sau îndoială, am mers mai departe. Viața le-a aranjat astfel încât și după atât de mulți ani sunt încă aici.”, a adăugat artista.

A fost România motivul plecării Iuliei Vântur în India?

Înainte de plecarea în India, Iulia Vântur era o femeie de succes în România. Aceasta a declarat că România i-a adus multe lucruri frumoase și este recunoscătoare pentru asta, însă avea sentimentul că ea valorează mult mai mult și țara ei nu îi oferea atât de mult cât ea își dorește.

„ Când trăiești pentru mulți ani într-o imagine publică, începi să pierzi contactul cu ține însăți. În India, am fost nevoită să revin la mine, tocmai pentru că nu aveam deja o identitate în acea țară sau mi se atribuia o identitate care nu avea absolut nicio legătură cu mine, născută doar din speculații. În India, nu am mai avut statutul, imaginea, mediul cunoscut, a trebuit să mă reinventez într-un fel. De la un capăt la altul. În India, am învățat valoarea lucrurilor pe care le am deja, tocmai pentru că am avut senzația că le-am pierdut. Nu am pierdut nimic, totul s-a adăugat.”, a declarat Iulia Vântur.

Cum au reacționat părinții la plecarea Iuliei Vântur?

Iulia Vântur are o relație specială cu familia sa. Plecarea acesteia în alt capăt al lumii nu a fost deloc ușoară pentru părinții ei, însă nici pentru Iulia nu fost confortabil să se despartă de oamenii care i-au dat viață.

„ Tata mi-a spus că e mai bine să fii regină în orașul tău decât slugă în lume. Însă eu cred că o regină… e regină, oriunde ajunge în lume!”, a mărturisit Iulia Vântur.

„ A fost un mix de doze, un cocktail de emoții, trăiri, experiențe, dar asta e viața, nu? Iar eu în India chiar am trăit! Nu mi-a fost mereu ușor. A meritat? Da, astăzi sunt o femeie puternică și știu că, oriunde aș fi în lumea asta, eu voi fi aceeași și mă am pe mine.”, a mai adăugat Iulia Vântur.

