Iulia Vântur, primul lucru pe care l-a făcut după ce s-a întors în India: „Sunt aici cu...”

Iulia Vântur s-a reîntors în India, după ce a petrecut luni bune în România. Vedeta de televiziune a ales să-și încerce norocul la mii de kilometri de țara ei natală și a și reușit. Blondina noastră este faimoasă în India, dar nu a cunoscut doar succesul acolo, ci și dragostea. De circa un deceniu aceasta formează un cuplu cu celebrul actor de la Bollywood Salman Khan.

După o perioadă lungă petrecută în România, vedeta a ajuns în Mumbai, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la studio, căci echipa ei o aștepta cu sufletul la gură să ajungă și să se apuce de treabă. Se pare că aceasta

lucrează intens la o piesă nouă. Fără a da prea multe detalii, căci nu vrea să stice surpiza, Iulia Vântur și-a pus fanii pe jar cu ultimele dezvăluiri din mediul online.

„Înregistrăm un nou cântec, un cântec despre iubire. O să vă placă, sunt sigură. Tocmai ce am avut un shooting. Sunt aici cu echipa. Nu vă pot arăta încă despre ce e vorba”, a spus Iulia Vântur.

Mai mult, aceasta a dezvăluit că a refuzat să joace într-o producție alături de renumitul Salman Khan, care îi este și partener de viață: „ Ba da, mi s-a oferit propunerea, dar ideea e că nu vreau… poate nu-mi doresc să jucăm împreună… ”.

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

Iulia Vântur, despre cât de grea a fost adaptarea în India

Imediat după ce s-a reîntors în România, Iulia Vântur a răspuns tuturor curiozităților fanilor ei. Aceasta a spus că nu a fost deloc ușor în India, mai ales la început, căci era departe de familie și de prieteni, dar a simțit că acolo este locul menit ei și nu s-a înșelat.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință.

Mi-am urmat intuiția şi sufletul și chiar dacă, la un moment dat, devine foarte greu, cumva ajungi într-o destinație care era menită ție, o destinație de care tu aveai nevoie, o călătorie de care tu aveai nevoie.

Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt.

Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grijă e și mai mare”, a declarat Iulia Vântur la un post de televiziune.