Iulia Vântur reacționează! Declarația pe care a făcut-o la scurt timp după ce s-a zvonit că a pus punct relației cu Salman Khan: "Vă anunț eu!"

Iulia Vântur a avut o reacție tranșantă, după ce în mediul online au apărut mai multe zvonuri legate de o posibilă despărțire între ea și celebrul Salman Khan. Deranjată de speculațiile pe seama vieții ei amoroase, vedeta a ținut să lămurească întreaga situație prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram.

Iulia Vântur: "Eu nu trimit mesaje cu subînțeles!"

Ultimele zvonuri apărute pe Internet cu privire la relația Iuliei Vântur și a lui Salman Khan au făcut-o pe vedetă să ia atitudine. Fosta prezentatoare TV a transmis recent, pe contul personal de Instagram, un mesaj în care neagă despărțirea de actorul indian, cu care formează un cuplu de ani buni: "Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o 'mare știre de senzație'. Dragii mei, eu nu îmi trimit 'mesaje cu subînțeles' pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o 'persoană apropiată a mea' nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși...vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!", a scris Iulia Vântur, în mediul online.

Iulia Vântur, dezvăluiri sincere despre relația cu Salman Khan

Iulia Vântur s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în India, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Și-a construit o carieră de succes și l-a cunoscut pe celebrul Salman Khan, cu care a ajuns să formeze un cuplu.

Deși a preferat întotdeauna să-și țină relația departe de ochii curioșilor, Iulia Vântur nu s-a ferit să recunoască că ea și actorul au planuri mărețe împreună. Într-un interviu recent, pentru playtech.ro , blondina a dezvăluit cum se înțelege cu partenerul ei, dar și cum reacționează cei doi, atunci când vine vorba de gelozie:

"Reporter: Care e secretul relației reușite cu Salman Khan?

Iulia Vântur: Cred că într-o relație e nevoie în primul rând de multă toleranță. Când trăiești lângă un alt om, care are un cu totul alt bagaj, un alt mod de a fi, e nevoie de multă toleranță. E valabil chiar și pentru oamenii care nu au crescut împreună. Și, evident, e nevoie de foarte multă dragoste.

Reporter: Ai avut și mici momente de gelozie?

Iulia Vântur: Da, cred că da. Contează mult ce e în interior, nu neapărat ce e în exterior.

Reporter: Salman e gelos?

Iulia Vântur: Cred că e, în măsura în care oamenii normali sunt.", a mărturisit Iulia Vântur, pentru sursa amintită.