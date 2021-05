Iulia Vântur s-a întors acasă. Revedere emoționantă cu mama ei: ”Mă simt binecuvântată”

In articol:

Iulia Vântur trăiește o poveste de dragoste ca-n filme alături de Salman Khan! Vedeta locuiește de mai bine de șase ani în India, acolo unde se bucură de un succes enorm. Românca a mărturisit, acum ceva timp, că-și dorește tare mult să se întoarcă acasă, să-și revadă familia și pe cei dragi.

Iulia a vorbit, în cadrul unui interviu, despre situația dramatică din cauza coronavirusului, în India, susținând că vrea să se întoarcă acasă. ”Situația e dramatică aici în India, în fiecare zi aud de cineva care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. Sper să se rezolve lucrurile așa, ușor.(....) Am încercat să fac ouă vopsite natural, dar nu au ieșit prea bine. Am încercat să fac ca acasă, nu a mers. Până la urmă am vopsit ouăle cu vopsea acrilică. Voi veni în curând acasă”, a spus vedeta, la un post de televiziune.

Iulia Vântur și Salman Khan

Zis și făcut! Iulia Vântur s-a întors în România

Iulia Vântur a ajuns acasă, la familia ei. Vedeta și-a surprins mama, care a izbucnit imediat în lacrimi după ce și-a văzut fiica după mult timp. S-au luat în brațe, s-au pupat și au curs lacrimi de fericire! Iulia a publicat și un video foarte emoționant din momentul revederii, alături de un mesaj:

Iulia Vântur și mama ei

Iulia Vântur și mama ei[Sursa foto: Captură Video]

”N u exista dragoste mai mare ca dragostea de mama. Si nu voi putea vreodata sa ii multumesc pentru cata dragoste, grija, bucurie si mangaiere mi-a adus toata viata. Recunoscatoare pe viata... pentru viata, ma simt binecuvantata sa o am alaturi de mine. Acum mai aproape ca niciodata. In sfarsit, dupa atata vreme🤗 Va povestesc totul in curand😉🤗”.

