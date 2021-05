Iulia Vântur se dezbracă de secrete! Cum a reușit să dea lovitura în India: „A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință”

In articol:

Iulia Vântur, una dintre cele mai de succes prezentatoare TV din România, a ales în urmă cu mulți ani să-și părăsească țara natală și să se îndepre către una cu o cultură total diferită de cea în care a fost născută și crescută.

A plecat în India, unde a fost apreciată de oameni și unde a gustat, din nou, succesul. Acum s-a reîntors în România și povestește cum a fost începutul într-o țară străină și care au fost cele mai mari greutăți pe care a trebuit să le îndure.

Iulia Vântur[Sursa foto: Instagram]

Iulia Vântur, despre succesul departe de casă: „ Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut”

Au fost momente grele pentru blondină, dar și-a dat seama că trebuie să răzbească prin forțe proprii și într-un final a reușit. A reușit să cucerească India și spune că a fost o călătorie de care avea nevoie, căci s-a dezvolutat atât pe plan personal și spiritual, cât și din punct de vedere profesional. Mai mult, consideră că India îi era o destinație „menită”. Cel mai greu a fost să stea fără părinții ei și fără prietenii foarte apropiați, dar în cele din urmă a reușit să treacă și peste aceste obstacole.

Citeste si: Iulia Vântur, mesaj neașteptat după șase ani de relație. Ce se întâmplă între ea și Salman Khan: "Voi veni în curând acasă"

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință.

Mi-am urmat intuiția şi sufletul și chiar dacă, la un moment dat, devine foarte greu, cumva ajungi într-o destinație care era menită ție, o destinație de care tu aveai nevoie, o călătorie de care tu aveai nevoie.

Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt.

Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grijă e și mai mare”, a declarat Iulia Vântur la un post de televiziune.

Iulia Vântur[Sursa foto: Instagram]

Cum a ajuns să devină cunoscută în India

Vedeta nu a plecat acolo fiind sigură de ceva, ci totul a fost aranjat de Cel de Sus. Se pare că oamenii de acolo au apreciat vocea sa, iar după ce le-a cântat un colind românesc i-a cucerit cu totul.

Citeste si: Iulia Vântur s-a întors acasă. Revedere emoționantă cu mama ei: ”Mă simt binecuvântată”

„Eram într-o seară în primele mele călătorii în India cu o gașca de prieteni şi m-au rugat să cânt o piesă în română. Am ales colindul ” La Betleeem colo în jos”, acel colind pe care îl cânt în fiecare an părinților mei de Crăciun. Le-a plăcut şi au dorit să facă o piesă şi a devenit numărul 1”, a spus Iulia Vântur.