In articol:

Iulia Vântur și Salman Khan au trăit o frumoasă poveste de dragoste departe de ochii curioși ai lumii și se pare că le-a fost bine o perioadă lungă de timp. În ultime vreme, însă, se pare că relația celor doi cam scârție, așa cum au declarat surse din apropierea cuplului. Mai mult, un detaliu de pe contul de Instagram al Iuliei Vântur a ridicat câteva semne de întrebare.

Citeste si: Iulia Vântur, din nou lovită de necaz. Vedeta a mai pierdut o persoană dragă: „Maestra m-a învățat tot ce știu”

Vedeta a postat în urmă cu doar câteva ore o fotografie cu un bărbat arătos pe nume Randeep Hooda. Iulia Vântur l-a apreciat în mod public pentru acțiunile lui. Mai exact, după ce a alergat pe plaja Versova Beach, acesta a decis să se implice în curățarea plajei. S-a echipat corespunzător și a mers să curețe gunoaiele de pe plajă.

Citeste si: Iulia Vântur în doliu! Mesajul ei după ce un celebru actor indian s-a sinucis: „Nu știm prin ce trece cineva”

„Sunt mândră de tine”, este comentariul care însoțește imaginea postată de Iulia Vântur.

Citeste si: Cazul inedit al unei femei, în vârstă de 65 de ani. S-a căsătorit cu fiul ei adoptiv mai tânăr cu 40 de ani

Iulia Vântur și Salman Khan, surprinși într-o ipostază neobișnuită: „El e foarte bun ca...”

Iulia Vântur și Salman Khan au fost surprinși într-o ipostază cum rar s-au afișat.

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de câțiva ani de zile, iar frumoasa româncă a decis să se mute cu actorul de la Bollywood în India. Cei doi au fost mereu foarte discreți cu privire la relația lor și niciodată nu au dat prea multe detalii despre frumoasa lor poveste de dragoste.

Recent, cei doi au fost surprinși pe rețelele de socializare în timp ce ajutau oamenii din localitatea în care stau. „A fost un ciclon puternic și am măturat tot din jur. A trebuit să facem curățenie după potop. Imaginile respective au fost postate de el pe contul lui de Instagram și noi doar am dat repost”, a clarificat Iulia Vântur, la Teo Show. În plus, cei doi au împărțit și au distribuit alimente pentru sătenii din satele vecine, deoarece resursele din India sunt puține în perioada pandemiei.