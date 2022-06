Iulia Vântur vorbește în premieră despre aventura din Statele Unite: „Am cântat pe scene unde au cântat nume legendare” | EXCLUSIV

In articol:

Iulia Vântur este deja un brand la Bollywood, așa că, în urmă cu câteva luni, s-a aventurat într-un turneu cu care s-a apropiat mai mult de Hollywood.

Iulia Vântur: „Am mai fost și acum 3 ani în turneu, dar, de data asta, a fost magic!”

Aceasta i-a însoțit pe Guru Randhawa și Kanika în SUA și a avut onoarea de a concerta pe cele mai mari scene de acolo.

Turneul Iuliei Vântur a început pe 11 martie, în Houston, Texas, a plimbat-o pe toată coasta de est și a dus-o inclusiv în zona Marilo Lacuri, în Chicago. Muzica indiană a cucerit publicul din cele mai mari orașe ale Statelor Unite și, pentru spectatorii din New Jersey, Iulia a avut inclusiv o surpriză adusă de acasă, o strofă din colindul „La Betleem colo-n jos”, adaptat de indieni în „Teri Meri”. Una peste alta, aventura americană a fost un succes chiar mai mare decât turneul precedent prin State al Iuliei.

„Am fost superb! A fost minunat! Am fost în 9 orașe principale din Statele Unite și oamenii s-au bucurat atât de mult să iasă din casă după pandemie și să vadă un concert live. A fost incredibil! Tot schimbul ăla de energie cu publicul a fost așa o bucurie, cum nu m-am așteptat! Am avut șansa să cânt pe niște scene pe care au cântat nume legendare din industria muzicii, cum a fost Frank Sinatra, Beyonce și Elvis Presley. Când am intrat pe acele holuri și am văzut ce nume au fost acolo și au performat, am zis <<Doamne! Cât de binecuvântată să fiu, să cânt fix pe aceeași scenă?>> Am simțit publicul cel mai cald în New York, New Jersey, Chicago, Atlanta…au fost multe locuri. Am mai fost și acum 3 ani în turneu, dar, de data asta, a fost magic!”

a mărturisit Iulia Vântur într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Iulia Vântur: „La un moment dat, mi-aș dori ca publicul din România să fie alături de mine.”

Chiar dacă viața și cariera au dus-o departe de casă, Iuliei îi este mereu dor de România și de cei dragi, la care se întoarce de sărbători și cu fiecare ocazie pe care o prinde între evenimente. Fosta prezentatoare colindă în lung și în lat toată lumea și își dorește ca, într-o zi, să strălucească pe cea mai mare scenă din New York, dar, mai mult decât atât, visează să cânte în fața românilor.

„Cred că România! În lume, pe Madison Square Garden. Recompensa cea mai mare pentru mine, ca impact emotional, ar fi să cânt pentru publicul din România. Nu mi-am făcut niciun plan. Totul a fost, cumva, pe nepusă masă pentru mine. Probabil că, la un moment dat, mi-aș dori ca publicul din România să fie alături de mine", a dezvăluit Iulia Vântur