Iurie Darie ar fi împlinit vârsta de 94 de ani! Anca Pandrea a renunțat la obiceiul pe care îl făcea an de an la căpătâiul regretatului ei soț: „Am obosit un pic”

Iurie Darie a trecut în neființă în anul 2012, lăsând un gol imens în suflete celor ce l-au iubit, însă în special în inima soției sale, Anca Pandrea, care a rămas singură. Ei bine, însă, astăzi, 14 martie, actorul ar fi împlinit vârsta de 94 de ani, însă văduva lui nu a mai păstrat tradiția pe care obișnuia să o facă an de an la căpătâiul regretatului ei soț.

Anca Pandrea mergea an de la an la mormântul lui Iurie Darie cu tort și șampanie, însă anul acesta a renunțat la acest obicei, mărturisind că nu a mai avut puterea să îl celebreze pe regretatul ei soț, ca odinioară.

„Cred că am obosit un pic. Anul acesta nu am mai fost în stare să fac ceea ce făceam de obicei. Am găsit însă resurse să merg, ca de fiecare dată, la capătâiul lui”

a declarat Anca Pandrea, pentru Playtech.ro

Anca Pandrea și Iurie Darie

Anca Pandrea se confruntă cu probleme de sănătate

Anca Pandrea se confruntă de mult timp cu probleme de sănătate, care de cele mai multe ori au pus-o chiar și la pat. Recent, actrița s-a confruntat cu probleme la ochi, iar aceasta a mers să se opereze, luând legătura cu medicul Monica Pop.

Citește și: Anca Pandrea a fost operată de urgență! Primele detalii despre starea de sănătate a actriței

„Mă simt bine. Este a patra intervenție de acest gen la ochi. Ultima am avut-o în urmă cu o săptămână. Am avut o hemoragie la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna Monica Pop. M-a chemat la ea și a zis să îi aduc o trimitere de la medicul de familie. Am fost operată la Policlinica. Acolo au o sală mică pentru operații. Din august și până acum, încă mai am sânge în cavitatea retinei. Medicilor le este teamă să nu se împrăștie. Am o doctoriță oftalmolog atât de minunată! Mă sună dacă este ceva și se interesează de sănătatea mea. Iau picăturile prescrise de ei și sunt atentă să nu îmi intre ceva în ochi, atunci lucrurile stau bine. Acum mi-a mai rămas să mai ajung la cardiolog, la medicul …, pe care îl știu încă de când făceam spectacole cu Iura, și să-mi iau rețeta compensată. De ani de zile eu mănânc fără din cauza afecțiunilor pe care le am, cum ar fi insuficiența pulmonară și cea cardiacă. Din spital am ieșit cu 14 afecțiuni și toate categoria a doua”, a declarat Anca Pandrea, pentru Viva.ro.