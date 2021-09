In articol:

Ivan Patzaichin a murit. Familia Patzaichin a anunțat unde va fi depus trupul neînsuflețit al marelui sportiv pentru a i se aduce un ultim omagiu.

Ivan Patzaichin a murit. Unde va fi depus trupul

Ivan Patzaichin a murit la vârsta de 71 de ani. Celebrul canoist era internat în Spitalul Elias de 3 luni, fiind diagnosticat cu o boală incurabilă, cancer pulmonar, cu care s-a luptat o lungă perioadă de timp, susţin apropiaţii marelui campion, potrivit romaniatv.net.

Cine dorește să îi aducă un ultim omagiu marelui sportiv al României trebuie să știe că trupul neînsuflețit al lui Ivan Patzaichin va fi depus luni, 6 septembrie, la ora 12.00, la sediul clubului din „Ștefan cel Mare”, acolo unde se află și toate trofeele.

Mai multe detalii despre înmormântarea lui Ivan Patzaichin vor fi făcute publice, după ce membrii familiei vor stabili data și locul unde marele campion va fi înmormântat.

Ivan Patzaichin a murit. Unde va fi depus trupul neînsuflețit al marelui sportiv[Sursa foto: MediaFax Foto]

Reacții, după la aflarea veștii că Ivan Patzaichin a murit

Mii de mesaje au apărut pe rețelele de socializare, după ce s-a aflat că marele campion, Ivan Patzaichin, a murit. O mulțime de oameni de rând, dar și persoane publice și-au exprimat părerile de rău și au transmis condoleanțe familiei îndurerate.

”Ivan Patzaichin a fost un mare sportiv, dar mai ales un mare caracter. Modest, la locul lui, fără să ceară nimic pentru sine, ajutând sportivi mai tineri, ajutând oamenii din Deltă, promovând sportul, promovând bunul simț. Într-o perioadă a confuziei de valori, România pierde astăzi un reper. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

Marele fotbalist Gheorghe Hagi și-a exprimat durerea pe care a simțit-o la aflarea veștii că Ivan Patzaichin nu mai este printre noi.

”Din păcate, astăzi am primit o veste mult prea tristă. România e mai săracă fără Ivan Patzaichin.

România a pierdut una din cele mai mari legende ale sportului, "amiralul flotei românești" și un om deosebit, pe care am avut onoarea și bucuria să îl cunosc.

Ivan Patzaichin a fost și va fi mereu un model de cum se construiește succesul: dăruire, voință, profesionalism.

Rămas bun, prietene!”, a scris marele fotbalist Gheorghe Hagi.

Clubul de Fotbal Dinamo a postat un mesaj emoționant despre simbolul Clubului Dinamo.

”SINCERE CONDOLEANȚE!

Am pierdut un campion al sportului dinamovist, un nume de legenda al României și un simbol al clubului nostru.

Dumnezeu sa te odihneasca, Ivan Patzaichin!”, se arată în mesajul transmis de Clubul Dinamo.

”Ce veste tristă! Marele Ivan Patzaichin, a trecut în neființă la 71 de ani! A fost unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Condoleanțe familiei!”, a scris fotbalistul Ciprian Marica.

Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a ținut să își exprime gândurile la aflarea veștii că Ivan Patzaichin a murit, printr-un mesaj postat pe Facebook.

”Legenda canotajului românesc, Ivan Patzaichin, ne-a părăsit astăzi. Ivan Patzaichin înseamnă povestea unui om care a muncit până la epuizare pentru a-și împlini visul de a fi cel mai bun. Înseamnă patriotism, curaj, ambiție și determinare, modestie și fair play. Înseamnă puterea de a nu renunța niciodată.

Ivan Patzaichin a plecat din localitatea natală Mila 23 și a înălțat tricolorul românesc pe primul loc în competițiile mondiale, cucerind aurul la cele 5 Olimpiade la care a concurat, dar și nenumărate alte performanțe în toate campionatele lumii.

In calitate de Primar General am propus și Consiliul General al Municipiului București a votat, in anul 2018, acordarea titlului de cetățean de onoare al Capitalei, distincție pe care am fost extrem de onorată să i-o înmânez în cadrul unei ceremonii.

Ivan Patzaichin ne-a lăsat moștenire lecția sa de patriotism și demnitate. Drum binecuvântat, Ivan Patzaichin. Dumnezeu să te odihnească!”, a scris Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei.

Chiar și Marcel Ciolacu s-a arătat profund îndurerat de moartea neașteptată a campionului României.

”Astăzi, s-a stins unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut țara noastră!

Ivan Patzaichin a fost un adevărat patriot, cu o inimă mare cât România!

Ivan Patzaichin a fost un model pentru noi toți și va rămâne un model pentru generațiile viitoare!

Drum lin, Ivan Patzaichin!”, a transmis Marcel Ciolacu.