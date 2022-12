Ivana Knoll critică Argentina după ce Croația a pierdut calificarea în finala Cupei Mondiale din Qatar 2022: "Nu cred că e o echipă așa bună"

In articol:

Ivana Knoll a criticat Argentina după ce Croația a pierdut calificarea în finala Cupei Mondiale din Qatar 2022. Iată ce a avut de spus „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”!

Ivana Knoll, reacție dură după eliminarea Croației de la Cupa Mondială 2022

Croația a pierdut calificarea în finala Cupei Mondiale 2022, după ce a fost învinsă de Argentina, scor 3-0. Fosta Miss Croația, Ivana Knoll (30 de ani), a fost din nou prezentă la meci pentru a-și susține echipa națională și a reușit să atragă toate privirile, așa cum a făcut-o la toate meciurile la care a fost prezentă. Aceasta a făcut fotografii alături de fani, iar la final s-a schimbat radical.

Supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”, Ivana nu s-a putut abține la finalul meciului și a criticat echipa argentiniană: „Ivana Knoll, iubita Cupei Mondiale, nu s-a putut abține să critice Argentina lui Lionel Messi”, scriu jurnaliștii de la Marca. Reacția vine pe fondul eliminării Croației de la Cupă.

Potrivit, digisport.ro, la ieșirea de pe stadion, Ivana Knoll a fost dură și a declarat că Argentina nu este o echipa așa bună:, a afirmat fosta Miss Croația, scrie Marca.

Ivana Knoll critică Argentina după ce Croația a pierdut calificarea în finala Cupei Mondiale din Qatar 2022 [Sursa foto: instagram.com/knolldoll]

Cine este Ivana Knoll, supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”

Ivana Knoll este fosta Miss Croația, are 30 de ani, și a devenit una dintre cele mai populare persoane prezente în Qatar pentru Cupa Mondială, prin prisma ținutelor provocatoare purtate la meciuri.

Ivana s-a născut în Germania, cu părinți croați, iar aparițiile inedite din Qatar, o țară conservatoare, i-au adus o popularitate uriașă. Dovada constă chiar în numărul de urmăritori în mediul online. Pe 22 noiembrie contul Ivanei Knoll era urmărit de doar 577.000 de persoane, scrie digisport.ro. În timp ce în prezent, fosta Miss Croația are 2,7 milioane de urmăritori pe Instagram.

Curajul Ivanei de a se afișa în ținute sumare atât pe stadion, cât și prin Doha, i-a făcut pe oameni să o aprecieze, iar înaintea confruntării Japonia- Croația, aceasta a fost primită de ceilalți suporteri precum un mare star din fotbal.

De altfel, fosta miss a rămas uimită când a ajuns în Qatar, întrucât nicio autoritate nu i-a făcut vreo remarcă referitor la ținutele sale: „Când am ajuns, am fost surprinsă să văd că nu mi-a făcut nimeni vreo problemă din cauza vestimentației. Te lasă să porți tot ce vrei, cu excepția clădirilor guvernamentale. Și, într-un final, sunt ok cu asta.”, a spus Ivana Knoll, conform Yahoo Sports.

Sursă: digisport.ro