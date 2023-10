Jadon Sancho pregătit să semneze cu o forță a Italiei, după ce antrenorul lui Manchester United l-a scos din lot!

In articol:

Luând în considerare că este vorba despre o situație critică a unui internațional englez de mare anvergură, presa britanică i-a menționat numele în fiecare știre despre Manchester United.

Jadon Sancho este pregătit să semneze cu o forță a Italiei

Forma traversată de Jadon Sancho nu este una atât de proastă pentru a fi pus pe linia moartă a celor de la Manchester United, dar cu toate acestea, mijlocașul va rata cel mai probabil prezența la echipa națională, dar poate reveni după viitorul transfer, când va fi 100% apt fizic.

Prima echipă care i-a întins colacul de salvarea lui Jadon Sancho este Juventus. Publicația The Sun a scris că oficialii „Bătrânei doamne” și-ar dori să-l aducă pe mijlocașul englez în iarnă sub formă de împrumut, iar în perioada de mercato din vară să încerce un transfer definitiv.

Borussia Dortmund l-a cedat pe Sancho în schimbul sumei de 85 de milioane de euro și a avut prestații excelente în sezonul trecut, reușind să marcheze de 6 ori și să ofere 3 pase decisive, în cele 26 de partide disputate în tricoul „Diavolilor

roșii”, acumulând 1699 de minute pe teren. În actualul sezon, a evoluat în doar trei partide pentru Manchester United, toate din postura de rezervă.

Dacă în urmă cu trei ani era cotat la 130 de milioane de euro, după doi ani la Manchester United, cota sa a scăzut drastic, acum englezul fiind evaluat la doar 45 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

Mesajul transmis de Sancho pe contul său personal de X

„Nu credeţi tot ce citiţi! Nu accept ca oamenii să spună lucruri complet neadevărate. M-am comportat foarte bine la antrenament săptămâna aceasta. Cred că mai sunt şi alte motive pentru acest caz, pe care nu le voi detalia.

Sunt ţapul ispăşitor de multă vreme, ceea ce nu este corect! Tot ce vreau să fac este să joc fotbal cu zâmbetul pe buze şi să îmi aduc contribuţia la echipa mea. Respect toate deciziile luate de staff, joc cu jucători fantastici şi sunt recunoscător că o fac, dar ştiu că fiecare săptămână este o provocare. Voi continua să lupt pentru acest club, indiferent de situaţie!”, a scris Jadon Sancho pe X (ex-Twitter).

Jadon Sancho [Sursa foto: Twitter Jadon Sancho]

Manchester United, de la campioană la echipă periferică

Manchester United se confruntă cu o criză majoră, iar tehnicianul Erik ten Hag continuă să exclude din lot jucători esențiali ai formației. Pentru meciul cu Brentford, antrenorul olandez a găsit încă un țap ispășitor, scoțându-l din primul 11 pe Marcus Rashford.

După performanțe remarcabile, în prezent, „Diavolii roșii” au ajuns o echipă periferică în Premier League. Antrenorul olandez a reușit performanța negativă de a pierde 5 din cele 7 partide disputate în ultima perioadă, aducând tristețea fanilor, dar cu toate astea, tehnicianul continuă să acuze jucătorii pentru prestațiile slabe. Primul vinovat adus de ten Hag a fost Cristiano Ronaldo, care a decis să plece în Arabia Saudită și să scape de stress, în urmă cu aproape un an. În vara acestui an, Jadon Sancho a devenit și el persona non grata pe Old Trafford, nemaiprinzând de atunci niciun meci în lotul echipei, nici măcar ca rezervă. Ultima decizie a antrenorului ar fi excluderea lui Rashford din primul 11 pe motiv că „nu mai este în formă”.

Scoaterea din primul 11 a lui Marcus Rashford fără o explicație amănunțită va degenera și va crea proteste în rândul fanilor. Spre deosebire de ceilalți doi jucători amintiți anterior, Rashford este crescut la United, iar legătura sa cu fanii este foarte puternică.

Criză de proporții tranversată de Manchester United

Un început slab de sezon pentru elevii lui ten Hag, cu doar 7 goluri marcate în primele 7 etape ale sezonului actual, având una dintre cele mai slabe linii ofensive din Premier League. Antrenorul nu a găsit încă soluția pentru a aduce prospețime în faza de atac și din această cauză, și defensive are de suferit. Toți cei trei fundași stânga ai lui United s-au accidentat, alături de Lisandro Martinez. La eșecul cu Galatasaray, Sofyan Amrabat s-a chinuit să evolueze pe acea poziție și a avut cea mai proastă prestație din toți de pe teren.

După 5 meciuri în care nu a prins lotul diavolilor din cauza problemelor cu legea, Antony dos Santos a revenit și a jucat doar 10 minute cu Galatasaray și iar cu Brentford a început din postura de rezervă, echipa sa impunându-se cu 2-1, grație reușitelor lui Scott McTominay din minutul 90+3 și minutul 90+7.