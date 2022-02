Jador a ajuns la de urgență la poliție, după ce nu și-a mai găsit mașina acolo unde o parcase. Artistul s-a ales și cu o amendă usturătoare: "Ne-am dus să o ridicăm, să o luăm înapoi acasă"

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri.

Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din industrie.

Totuși, legea se aplică pentru toată lumea, așa că Jador a trebuit să suporte consecințele faptelor lui. Iată pentru ce motiv a trebuit să dea o fugă până la secția de poliție!

Jador [Sursa foto: Facebook]

Jador a ajuns la poliție, după ce și-a parcat mașina pe trecerea de pietoni

Artistul a fost pus în fața faptului în împlinit astăzi. Cântărețul a trebuit să meargă la secție de poliție, iar motivul a fost nerespectarea regulilor de circulație. Acesta și-a parcat mașina într-un loc nepermis, iar autoritățile au trebuit să-și facă datoria.

Citeste si: Suma frumușică pe care Marina Voica o primește lunar. Are pensie de urmaș, la care se adaugă o indemnizație specială..- bzi.ro

Citeste si: Motivul pentru care Jador și Simina Loica s-au despărțit! Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a dat totul din casă: „M-a făcut să renunț”

După ce a rămas fără mașină, cântărețul a trebuit să meargă la secția de poliție, pentru a-și revendica bolidul de lux.

Cosmin Isăilă, impresarul cântărețului, tot adevărul despre incident

Cosmin Isăilă, impresarul lui Jador, a dezvăluit toate detaliile inicdentului într-un interviu. Acesta a povestit că Jador a parcat neregulamentar, pe trecerii de pieton, iar oamenii legii i-au ridicat mașina.

Impresarul lui Jador a dezvăluit că pățania l-a amuzat foarte tare atât pe el, cât și pe artist. Din acest motiv, cei doi nu au făcut mare caz și au mers încrezători la secția de poliție, pentru a ridica mașina. Jador

și-a recunoscut greșeala și a plătit amenda de 1.000 de lei.

Citeste si: Jador se confruntă cu probleme de sănătate?! Anunțul artistului pe internet: „Mi-e rău tare”

„A fost parcată puțin pe trecerea de pietoni și a ridicat-o. Am râs foarte mult și eu și el. Ne-am dus să o ridicăm, să o luăm înapoi acasă cu zâmbetul pe buze. Ne-am distrat, am mers frumos și am ridicat-o. Jador chiar râdea și cu oamenii de la Poliție.(...) În jur de 1.000 de lei. Nici nu prea îl interesează mașinile. Suntem băieți credincioși”, a declarat Cosmin Isăilă, în cadrul unei emisiuni TV.