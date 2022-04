Jador a ales să își petreacă ziua de naștere cu Moroșanu! Ce au făcut cei doi de ziua artistului? | EXCLUSIV

In articol:

Jador este unul dintre cei mai de succes artiști de la noi dinm țară. Acesta are o prietenie foarte strânsă cu Moroșanu, celebrul boxer. Amândoi sunt moldoveni, dar se ghidează și după principii de viață similare, precum credința și familia.

Jador, zi de naștere alături de Cătălin Moroșanu

Oriunde apar împreună, cei doi fac o atmosferă minunată, plină de râsete și voie bună.

În data de 25 martie, Jador și-a serbat ziua de naștere. De data aceasta, s-a abținut de la lux și opulență șli a preferat să o petreacă în compania oamenilor dragi sufletului lui și anume Cătălin Moroșanu și Adiță, de la emisiunea "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Aceștia au mers la pescuit, iar după care au mâncat bucate tradiționale românești, mai excat mici cu muștar. A fost un cadru simplu, dar frumos, relaxant, exact așa cum și-a dorit cântărețul. Jador, Cătălin Moroșanu și Adiță s-au distrat pe cinste, spunând povești de viață și schimbând impresii.

Jador și Moroșanu, prietenie rar întâlnită

Oricine poate observa câte lucruri au în comun Jador și Cătălin Moroșanu, fapt pentru care se înțeleg atât de bine. Cei doi au vorbit în urmă cu ceva timp despre lucrurile care îi leagă cu adevărat, într-un interviu pentru WOWbiz.ro.

"Suntem din domenii diferite, dar nu suntem diferiți. Amândoi suntem moldoveni, unul din Bacău, unul din Iași, am crescut la țară, am mers cu coasa, cu prășitul. E vorba de principii, care sunt aceleași. Suntem umani.", au declarat cei doi artiști.

Moroșanu nu s-a ferit să își spună părerea sinceră despre Jador, așa cum îl vede el cu adevărat. De asemenea, a dezvăluit și motivul pentru care l-a păstrat aprope de sufletul său.

"Eu sunt un om destul de circumspect la caractere. Am trecut prin atâtea lucruri la viața mea și când văd un om bun la suflet, e lângă mine. Așa că îl am pe Jadorel al meu, finuțul meu, îl am lângă mine pentru că e un om deosebit, la care țin și sper să facă lucruri mari, pentru că are o carieră extraordinară și cred că începutul ăsta o să îl ducă mai sus.", a afirmat Cătălin Moroșanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.