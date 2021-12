Jador a dat-o uitării pe Georgiana Elisei! Cine este femeia cu care se iubește deja de câteva săptămâni: „Și-a petrecut aproape fiecare zi și noapte în apartamentul iubitei sale”

In articol:

După o relație cu năbădăi, Jador și Georgiana Elisei au decis să pună capăt și să meargă pe drumuri separete.

Nu a trecut mult timp de la despărțire și se pare că artistul a început din nou să simtă firorii dragostei.

Conform paginii de Instagram viperele_vesele, vedeta este deja într-o relație de circa trei săptămâni cu o Sarah Nedelciu, o tânără de profesie tatuator, care i-a sucit mințile lui Jador cu trupul ei perfect curbat. Iată cum decurge relația dintre cei doi!

Jador, îndrăgostit până peste cap! Cât de avansate sunt lucrurile între el și Sarah Nedelciu, noua lui iubită

Este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul autohton și era de așteptat ca după despărțirea de Georgiana Elisei acesta să nu fie prea mult timp singur. Sarah Nedelciu este cea care i-a furat inima artistului, care de trei săptămâni își face veacul doar pe la aceasta pe acasă.

Relația celor doi, deși este la început, avansează cu pași repezi.

Artsitul este foarte atent cu noua lui cucerire și are grijă să o răsfețe. Astfel că de ziua ei de naștere, Jador i-a oferit un lănțișor din aur galben, iar cinele romantice și darurile mărunte sunt la ordinea zilei.

„După despărțirea de Georgiana Elisei, Jador iubește din nou. Cântărețul trăiește, de aproximativ trei săptămâni, o nouă poveste de iubire, împreună cu Sarah Nedelciu. Tatuatoare de profesie, noua iubită a lui Jador este și cea care i-a realizat acestuia ultimul tatuaj, cel de pe spatele urechii drepte.

Cu ocazia zilei de naștere a iubitei lui, Jador i-a dăruit un lănțișor de aur, achiziționat din Londra, acolo unde Jador a avur recent o cântare. Întors în țară, Jador continuă să-și surprindă iubita cu cine romantice și cadouri, cel mai recent fiind un ursuleț de pluș, gesturi de care Sarah pare a fi foarte încântată, dovadă că le postează frecvent pe story-uri.

Tot story-urile celor doi amorezi au fost inundate, în ultimele săptămâni, cu dovezi privind această relație de iubire. Surse apropiate noului cuplu ne confirmă faptul că de la întoarcerea în România, Jador și-a petrecut aproape fiecare zi și noapte în apartamentul iubitei sale”, conform paginii de Instagram viperele_vesele.

Jador, „cadou” de despărțire pentru Georgiana Elisei! Artistul i-a dedicat o piesă

Chiar dacă s-au despărțit de mai multe ori, de fiecare dată drumurile lor s-au intersectat din nou. De această dată, se pare că totul este diferit, iar ruptura pare să fie definitivă. Jador i-a compus o melodie Georgianei Elisei, unde și-a transpus toate sentimentele, intitulată „infidel”. Tânărul este pregătit să înceapă un nou capitol și vrea să-și întemeie o familie în viitor.

„Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație.

Apucasem să compun versuri și să cânt pieasa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a fost anunțul făcut de Jador pe rețelele de socializare.